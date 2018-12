Untersuchungen zum Sandabtrieb : Wenn eine Drohne über dem Strandbad Wedel kreist

Das Strandbad Wedel wird vermessen, um eine Bestandskarte des Strands und des Wattbereichs zu erstellen.

von Inge Jacobshagen

13. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Wedel | Langsam legen die kleinen Propeller los, drehen immer schneller, erst dann setzt der typisch sirrende Ton der Drohne ein. Weil es still ist – kein Mensch ist in Wedels Strandbad unterwegs – kann man den Flugkörper nach dem Start am hohen Himmel auch übers Geräusch noch gut lokalisieren. Daniel Krieger (Foto, links) von Vermessung und Abrechnung im Ingenieurbau (VAI) hat den Steuerknüppel in der Hand, sein Kollege Dennis Hesse überprüft den Flug am Computer.

Inge Jacobshagen

Fotogrammetrie heißt das Verfahren, mit dem die beiden Fachleute das Strandbad vermessen. Eine Auswertung durch Luftbilder: Unter der Drohne ist eine Kamera festgemacht, die pausenlos Bilder aus den verschiedenen Perspektiven schießt. „Immer von oben gerade herunter. Daraus lässt sich die Entfernung zum Boden ablesen“, erläutert Krieger.

Weil Spaziergänger die Ergebnisse verfälschen – „Der Messpunkt landet dann nicht auf der Erde, sondern auf den Körpern“, erklären die Ingenieure – wurden Besucher Mittwochnachmittag gebeten, zur Zeit der Messungen das Strandbad zu umrunden. 500 Bilder haben die beiden zum Schluss des Einsatzes, der etwa eine Dreiviertelstunde dauert, im Computer. Sie werden dann übereinandergelegt und lassen so ein Geländemodell entstehen. Weil der Akku der Drohne nur für rund sieben Minuten Leistung erbringt, muss Krieger den Flugkörper fünf bis sechs Mal starten und landen.

Inge Jacobshagen

Vorige Woche bereits war Andres Nicola von Nicola Engineering auf der Elbe unterwegs, um vom Wasser aus Messungen für ein Geländemodell vorzunehmen. Fächerecholot heißt das Verfahren, das er vom Schiff aus anwandte. Wie gestern am Strand musste auch bei ihm das Wetter stimmen. Die Bilder vertragen weder Regen noch Nebel.

Auf dem kleinen Bildschirm vor Kriegers Bauch, mit dessen Hilfe er überwacht, welche Fotos sie liefert, ist für den Laien nichts zu erkennen. Punkteflimmern, das eine Orientierung für Unkundige nicht zulässt, wohl aber für den Fachmann. „Die Frequenz für die Bildübertragung ist nicht so groß, aber für eine Kontrolle reichts“, entschuldigt er sich. Kollege Hesse verfolgt auf dem Laptop nebenan die Flugroute, die einem vorher festgelegten Flugplan folgen muss, und den Akkuzustand. „40 Prozent“, ruft er laut. Bei 35 Prozent wird die Landung eingeleitet.

Inge Jacobshagen

Ziel der Unternehmungen ist es, eine Bestandskarte des Strands und des Wattbereichs zu erstellen. In einem halben Jahr wird noch einmal gemessen. „Die Differenzen der Geländemodelle sagen dann, wo der Sand mehr und wo er weniger geworden ist“, erläutert Nicola, der auch bei der Fotogrammetrie mit dabei ist. Um einen möglichst großen Überlappungsbereich ohne Lücken zu generieren, werden die Messungen auf dem Wasser bei Flut und die vom Strand aus bei Ebbe durchgeführt.

Der Wedeler Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss hatte die Untersuchungen des Sandabtriebs am Strandbad und der Verschlickung des Bereichs um den Anleger am Willkomm Höft und im Hafenbecken beim Leiter des Instituts für Wasserbau an der Technischen Universität Hamburg, Professor Peter Fröhle, in Auftrag gegeben. Damit sollen die Ursachen des Sandabtriebs ermittelt werden, um mögliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen.