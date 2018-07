Viele Teilnehmer : Wenn die Badebucht Wedel zur Partyzone wird

Zephyrus-Discoteam sorgt fünf Stunden lang für Spiel, Spaß und gute Laune im und am Wasser.

von Bastian Fröhlig

30. Juli 2018, 12:05 Uhr

Wedel | „Das ist heute wie ein Sechser im Lotto“, sagte Nils Schüler am Sonntag mit breitem Grinsen. Der Blick des Animateurs des Zephyrus-Discoteams schweifte über das Außenbecken der Wedeler Badebucht, das vor Gummiringen und Tieren fast überquoll und die schwimmenden Matten, auf denen Kinder und Erwachsene versuchten, solange wie möglich auf dem Wasser zu laufen. „Das ist heute das erste Mal, dass wir hier wirklich richtig gutes Wetter haben. Das macht richtig Spaß, wenn wir mal zeigen können, was wir alles haben und ordentlich was rausfeuern können“, so Schüler.

Temperaturen von etwa 30 Grad sorgten aber nicht nur beim Animationsteam für beste Laune, sondern auch für volle Becken und viele Teilnehmer. „Der Sommer spielt uns allen in die Karten. Es macht einfach noch viel mehr Spaß, wenn die Sonne knallt und die Becken voll sind“, sagte Schüler. Dafür hatte sich sein Team einiges einfallen lassen. Während Laufmatten und Schwimmelemente dauerhaft im Einsatz waren, gab es immer wieder Tanzeinlagen im Wasser, die Suche nach dem „Schönsten Mann Wedels“, den die Besucherinnen mit Farben ordentlich verzieren durften, Water Globes, Bälle, in denen über das Wasser gelaufen werden konnte, und zahlreiche Wettkämpfe für die Kinder.

Auf der Liegewiese gab es ein Animationsprogramm für die jüngsten Besucher. Rasenskirennen, Torwandschießen und Seifenblasen standen unter anderem auf dem Programm. „Das ist sicherer als im Wasser und wir wollen auch den Kindern unter sechs Jahren etwas bieten“, sagte Schüler.

Wie anstrengend ist denn der Job bei so einem Wetter? „Der Job ist einfach sensationell. Wenn wir irgendwohin kommen, dann wollen die Leute ja Spaß haben und Feiern und das überträgt sich sofort“, sagte Schüler. Und auch die Nähe zu kühlenden Bädern sei beim Rekordsommer ein Vorteil des Jobs. Schüler: „Eigentlich sollte ich es nicht laut sagen, aber es ist der geilste Beruf, den es gibt.“