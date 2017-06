Weniger Unfälle auf Wedels Straßen

vergrößern 1 von 2 Foto: Gabriel 1 von 2

Weniger Unfälle, weniger Verletzte: Der Verkehrsunfallbericht 2016 für das Stadtgebiet Wedel, den die Polizei jetzt der Politik vorgestellt hat, zeugt an diesen wesentlichen Stellen von positiven Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings gibt es auch zwei Negativ-Positionen, die 2015 gänzlich fehlten: Im vergangenen Jahr kam ein Mensch auf Wedels Straßen ums Leben. Zudem kristallisierte sich 2016 ein neuer Unfallschwerpunkt heraus.

Der Verkehrstote war ein Motorradfahrer, der vermutlich auf rutschiger Fahrbahn, so Polizeihauptkommissar Frank Lassen, Ende Oktober in der Schulauer Straße die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte und gegen eine Papierkorbverankerung geprallt war. Zuletzt war 2009 ein Mensch in der Rolandstadt infolge eines Verkehrsunfalls gestorben.

Mit 177 Unfällen ist die Gesamtzahl gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent zurückgegangen. Bei den leicht verletzten ist der Rückgang noch deutlicher: 108 in 2016 gegenüber 141 in 2015, macht ein Minus von 23,4 Prozent. Dazu waren acht Schwerverletzte zu beklagen. 2015 lag die Zahl bei 20.

Ähnlich hoch wie im Vorjahr: die Radfahrer-Unfälle. 62 registrierte die Polizei, drei weniger als im Jahr zuvor. Sie hatten jeweils 50 leichte Verletzungen zur Folge. 2016 verletzten sich zwei Radfahrer schwer. 2015 waren es zwölf. Bei den Fußgängerunfällen gab es mit 21 einen Anstieg um vier. 14 leichte Verletzungen wurden dabei gezählt, zwei mehr als 2015. Dreimal wurden Fußgänger schwer verletzt, dies entspricht der Zahl vom Vergleichsjahr.

Die Verkehrsunfälle mit Kindern bewegen sich mit 17 etwa auf Vorjahresniveau (2015: 18). Zwölf Kinder wurden leicht verletzt (2015: 16), ein Kind erlitt schwere Verletzungen (zwei in 2015).

Was die Hauptunfallursachen angeht: Hier liegt Vorfahrtmissachtung mit 31 Fällen erneut weit vorn, gefolgt von zu hoher Geschwindigkeit und Alkohol sowie Rauschmitteleinfluss (beide 19). Überholen war 14 Mal die Ursache, Fehler beim Abbiegen 13 Mal und zwölf Male ein zu geringer Sicherheitsabstand. Schlusslicht ist das Missachten des Rotlichts mit sechs Unfällen.

Gleich zweimal wurde die rote Ampel an der Kreuzung Feldstraße / Voßhagen / Galgenberg nicht beachtet – mit fatalen Folgen. Viermal war zudem die Missachtung der Vorfahrt bei ausgeschalteter Ampel an dieser Stelle Unfallursache. Damit machen Polizei und Verkehrsaufsicht einen neuen Unfallschwerpunkt aus. Eine mögliche Reaktion wäre laut Lassen dort die Verlängerung der Ampelschaltung in die Nachtstunden hinein.

von Oliver Gabriel

erstellt am 20.Jun.2017 | 16:00 Uhr