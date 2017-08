Cyclassics : Wen der Arbeitsweg zur Trainingsstrecke wird

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | Wie bereitet man sich als Amateurfahrer auf die Cyclassics vor, die am Sonntag gestartet werden und auch am Wedeler Roland vorbeirollen? Rainer Willer vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Wedel schmunzelt bei der Frage. „Mein Weg zur Arbeit ist die beste Vorbereitung“, sagt der 59-Jährige. Täglich fährt er aus der Rolandstadt nach Harburg – etwa 30 Kilometer pro Strecke. Nur über die Elbe geht es auf der Fähre. Etwa 2,5 Stunden ist der selbstständige Ingenieur, der derzeit als Testingenieur in der Medizintechnik tätig ist, täglich im Sattel. „Wenn mich der Teufel reitet, fahre ich auch mal 180 bis 200 Kilometer nach Cuxhaven“, sagt Willer. Er startet am Sonntag über die 120 Kilometer-Distanz. Seine zehnte Teilnahme in Folge.

Am Sonnabend, 19. August, wird am Roland traditionell das Bikefest gefeiert. Am Sonntag, 20. August, rollen dann die Starter der Euroeyes Cyclassics durch die Rolandstadt. Ab 8.10Uhr wird das erste Jedermannfeld erwartet, zwischen 11und 13 Uhr fahren die Radler auf der Langstrecke durch Wedel und ab 14 Uhr kommen die Profis. Die B431 im Bereich des Marktplatzes wird daher von Sonnabend um 16 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr voll gesperrt. Die Verwaltung hat folgende Umleitungsempfehungen veröffentlicht: von Uetersen in Richtung Hamburg über Austraße, Schulauer Straße, Gorch-Fock-Straße und Rathausplatz. In der Gegenrichtung sollten Verkehrsteilnehmer über die Mühlenstraße, Pinneberger Straße, Steinberg, Lülanden und Holmer Straße ausweichen.

„Ich war so eine faule Socke. Früher war es ein Kilometer zur Arbeit. Sie glauben doch nicht, dass ich das Fahrrad genommen habe“, sagt Willer und schüttelt rückblickend über sich selbst den Kopf. Mit seiner Frau entdeckte er nach Fußball und Tischtennis in der Jugend dann vor mehr als zehn Jahren das Radfahren für sich. „Es fing mit normalen Radtouren mit meiner Frau an“, erzählt Willer. Diese wurden immer länger. Mittlerweile strampeln beide bei den Radurlauben bis zu 1800 Kilometer in drei Wochen. 2008 startete Willer dann erstmals bei den Cyclassics – eins von drei Rennen, die er jedes Jahr fährt. Die Velotour in Berlin und der Münsterland Giro sind feste Termine in seinem Kalender.

„Berlin ist am spektakulärsten von den Sehenswürdigkeiten her, vom Anspruch aber eher einfach, weil die Strecke flach ist und nicht so windig wie in Hamburg“, erläutert er. Im Münsterland seien auf den 120 Kilometern bis zu 800Höhenmeter zu überwinden. „Das kann Anfang Oktober schön,aber auch absolut schrecklich sein.“ Willers Favorit ist die Hamburg-Strecke.

„Der Verkehr ist normalerweise hart, aber bei den Cyclassics darf man nicht nur, sondern muss rote Ampeln ignorieren. Die Köhlbrandbrücke ist jedesmal ein Highlight. Da kommt man sonst mit dem Rad ja nicht hoch“, sagt Willer. Sein großer Traum: die Teilnahme am größten Jedermann-Rennen der Welt in Kapstadt. Willer ist überzeugt: „Ich bin heute fitter als vor zehn Jahren. Das will er am Sonntag über die 120 Kilometer lange Strecke bei den Cyclassics – in den ersten beiden Jahren auf der Kurz- und seitdem auf der Mittelstrecke – an den Start geht. Damit wird er automatisch Mitglied des „Cyclubs“, dem Ehrenklub für alle Starter, die mindestens zehnmal die Strecke absolvierten. Dann gibt es eine feste Startnummer und eine eigene Startnummernausgabe mit rotem Teppich. „Wer es braucht“, sagt Willer lachend. Zehn Jahre will er noch Fahren. „Ach und einen Triathlon will ich auch noch absolvieren, aber da habe ich bisher nicht den Sprung geschafft.“

Ganz anders sieht es bei Alexandra Tödter aus. Die Wedelerin wollte 2015 ihren ersten Triathlon absolvieren und legte sich ein Rennrad zu. „Mit den Klickpedalen habe ich mich anfangs schwer getan“, gesteht sie. Daher wendete sie sich an die Rad Gemeinschaft Wedel (RG Wedel), wo sie noch heute trainiert. Das Grundlagentraining prägt den Jahresbeginn. Tödter startete ihre diesjährige Vorbereitung mit Grundlagentraining zu Jahresbeginn mit einem Trainingscamp auf Mallorca. Bei der RG werden dienstags und freitags das Fahren in der Gruppe, Schnelligkeit und Ausdauer trainiert. Im April 2015 saß sie erstmals auf einem Rennrad, im August startete sie erstmals bei den Cyclassics über 57,50 Kilometer. „Man sollte sich mehr Zeit für die Vorbereitung lassen, aber ich wollte es unbeding“, sagt Tödter. Mit einem Schnitt von 35,8 Kilometern pro Stunde kam sie ins Ziel.

Auf Sonntag bereitet sich Tödter mit drei Trainingseinheiten pro Woche vor. Zwei Strecken von 40 bis 60 Kilometern länge werden dienstags und freitags gefahren, am Wochenende eine Ausfahrt mit bis zu 200 Kilometern. „Strecken bis 150 Kilometer fahre ich auch gern mal allein, speziell bei Wind, weil man nie weiß, ob man bei Rennen eine Gruppe passende Gruppe findet. Und im Triathlon ist Windschatten fahren verboten. Radmarathone bestreite ich mit meinen Vereinskollegen in der RG“, so Tödter.

„Die Strecke durch Wedel ist schnell, die Harburger Berge sind da schon etwas anspruchsvoller und haben mehr Höhenmeter. „In Wedel steht auch unser Verein RG Wedel. Daher wäre es schön durch Wedel zu fahren, aber ich habe mich anders entschieden. Harburger Berge und Nordheide sind so gut wie keine Zuschauer auf der Strecke, erst wieder in der Hamburger City“, sagt sie. Das hat auch Willer festgestellt: „Das hat in den letzten Jahren abgenommen.“

Tödter und Willer fahren am Sonntag beide die neue 120km Strecke. Sie vereinen drei Wünsche für Sonntag: eine passende Gruppe zu finden und vor allem Heil im Ziel ankommen. „In der Gruppe bei Tempo 40 mit wenigen Zentimetern Abstand zu fahren ist immer riskant“, sagt Willer. Den dritten Wunsch bringt Tödter auf den Punkt: „Ich wünsche mir, dass die Sonne scheint. Nasse Strecken sind gefährlicher und bei Regen macht es weniger Spaß.“ Damit spricht sie sicherlich den vielen Besuchern aus der Seele, die am Sonntag am Roland Amateure und Profis anfeuern werden.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:00 Uhr