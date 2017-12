Weiter Kritik am Amtsrathaus

Das Ja zum Bau eines neuen Rathauses für das Amt Geest und Marsch Südholstein (Gums) beschäftigt weiterhin die Kommunalpolitik. Nachdem die Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen (FW) für die morgige Sitzung einen Antrag auf Widerspruch gemäß Paragraf 3 Absatz 5 der Amtsordnung gestellt hatte (unsere Zeitung berichtete), war die Zehn-Millionen-Investition auch Thema in den Gemeinderatssitzungen in Haseldorf und Haselau. Zwar ist die Kritik an dem Neubau zum Teil immens, aber beide Dörfer wollen nicht auf den von FW-Fraktionschef Michael Rahn ins Rollen gebrachten Zug aufspringen.

Die CDU in Hetlingen hat nach Worten ihres Fraktionschefs Alexandré Thomßen das Thema ebenfalls während eines Informationsabends behandelt. „Da die Gemeinde bei ihrer damaligen Entscheidung für einen Beitritt zum Amt Moorrege diese Kosten bereits – wenn auch zunächst nur kalkuliert auf einen Anbau – berücksichtigte, kann dieses für keinen heute eine Überraschung sein“, so Thomßen. Es liege jetzt an der Amtsverwaltung, beim aus Sicht der CDU durchaus sinnvollen und notwendigen Neubau klug zu agieren und ein Finanzierungsmodell zu entwickeln, welches zu einer möglichst geringen finanziellen Belastung für alle amtsangehörigen Gemeinden führe. Es gebe aktuell interessante Ansätze und Überlegungen des Amts, die durchaus vielversprechend seien. „Jetzt muss man einfach der Amtsverwaltung und -führung in ihrem Handeln vertrauen“, meint der Christdemokrat.

In Haseldorf hatte die SPD-Fraktion in der vergangenen Woche das Thema mit einem Eilantrag auf die Tagesordnung des Rats gehievt. Zu einer Abstimmung aber kam es nach einer intensiven Debatte nicht, weil auf Nachfrage von Thomas Hölck (SPD), ob die CDU-Mehrheitsfraktion für einen Widerspruch stimmen würde, Fraktionschef Helmut Schübbe antwortete: „Nein!“

Auch bei den Haseldorfer Sozialdemokraten stößt es nach wie vor sauer auf, dass für den Wechsel zum damaligen Amt Moorrege – heute Amt Gums – und der Auflösung des kleinen Drei-Dörfer-Amts Haseldorf mit anderen Zahlen gelockt wurde, als sie sich heute darstellen. Es sei durch eine E-Mail belegt, so Fraktionschef Boris Steuer, dass lediglich ein Anbau gebraucht werde. Die dafür benötigten 900 000 Euro würden zu Lasten des Amts gehen.

Amtsdirektor Rainer Jürgensen verteidigte die Neubaupläne in Heist: „Es klingt so, dass ich einen Neubau wünsche – aber mein Büro ist traumhaft.“ Er verwies abermals auf den Kreis, der bei einer Anfrage den Anbau in Moorrege als Fremdkörper zur Wohnbebauung bezeichnet habe. Zudem hätten die Nachbarn mit Klage gedroht. Jürgensen: „Ich würde lieber das tun, was für Sie billiger ist.“ Steuer verwies auf die Haushaltsdefizite und die wachsenden Pflichtaufgaben. Jürgensen konterte: „Sie müssen ja nicht mich überzeugen, sondern den Amtsausschuss.“