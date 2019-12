Sanierungen von Unterkünften : Weil es noch keine Pläne für Neu- und Ersatzbauten gibt: In Wedel stockt es noch

Die Stadt Wedel plant eine Sanierung der städtischen Einrichtungen und der Flüchtlingsunterkünfte. Die Weichen dazu sollen zu Beginn des neuen Jahres gestellt werden.

von Jan-Hendrik Hildebrandt

27. Dezember 2019, 13:30 Uhr

wedel | Im Rahmen der Umzugskette plant die Stadt Wedel eine Sanierung der städtischen Einrichtungen sowie der Flüchtlingsunterkünfte. Wie diese jedoch konkret aussehen und wann diese überhaupt vollzogen werden sollen, ist auch bei der Verwaltung noch nicht ganz klar. Dort heißt es aktuell auf shz.de-Nachfrage:

Für die konkrete Planung und Umsetzung des Konzeptes ist es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh. Auch wegen der derzeit hohen Auslastung der städtischen Unterkünfte kann die Umzugskette derzeit noch nicht geplant und umgesetzt werden, weil erst Räume geschaffen werden müssen, in die Bewohnerinnen und Bewohner aus anderen Standorten einziehen können. Stadt Wedel

Der geplante Abriss von Altstandorten städtischer Unterkünfte, der, so die Verwaltung, die Umzugskette erst „in Gang setzen würde“, erfolge erst, wenn die endgültige Planung für Neu- und Ersatzbauten verabschiedet sei.

Sozialausschuss berät Anfang Januar

Die Weichen dazu sollen zu Beginn des neuen Jahres gestellt werden, heißt es weiter: Der Sozialausschuss entscheide in seiner Sitzung am Dienstag, 7. Januar, unter dem Tagesordnungspunkt „Neubau von Unterkünften und Priorisierung der Standorte“. Dabei solle auch über die Standorte Steinberg und Heinestraße gesprochen werden. Für den geplanten Neubau an der Schulauer Straße liege derweil eine erste Architektenplanung vor, die sich derzeit in der Überarbeitung befinde.

Linke fordern Baubeginn an Heinestraße

Unmut wegen des kaum ersichtlichen Fortschritts rund um die Umzugskette macht sich vor allem bei den Linken und Sozialdemokraten breit. Die Linke fordert in einem Antrag, der shz.de vorliegt, den Baubeginn in der Heinestraße. Begründet wird die Forderung dabei wie folgt: „Die Umzugskette aus den maroden Unterkünften sollte im Herbst geschehen. Es ist noch keine Unterkunft neu erstellt. Diese Unterkunft wird als baurechtlich beziehungsweise technisch fertig angegeben, Geld ist im Haushalt eingeplant“, so die Fraktion in ihrem Antrag.

SPD fokussiert den Steinberg

Ebenfalls Baubeginn fordert die SPD – allerdings nicht nur an der Heinestraße, sondern für die Wohnunterkunft am Steinberg. Begründet wird der Antrag hier mit der Unbrauchbarkeit der Wohnunterkunft am Ansgariusweg und der vom Rat verabschiedeten Prioriätenliste. Diese, so die SPD, besagt, dass der Standort am Steinberg an erster Stelle steht und dadurch „ebenfalls zur zur Baureife entwickelt werden müsse.“ Gestrichen werden sollen die Mittel für den Bullenseedamm – diese betragen 1,52 Millionen Euro. Die Begründung der Fraktion hierfür: Der Standort Bullenseedamm sei nicht geeignet.