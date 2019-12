Weihnachtsmärkte in Haseldorf und Haselau

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

10. Dezember 2019, 12:00 Uhr

Haselau/Haseldorf | Der Duft von Glühwein erfüllte die Apfelhalle auf dem Haselauer Obsthof Plüschau. Wo normalerweise die Früchte gelagert werden, feierte die Haselauer CDU am Sonntag den 42. Weihnachtsmarkt.

Die Christdemokraten und zahlreiche Helfer unterstützten kräftig beim Losverkauf für die Tombola, bei der mehr als 1000 Preise ausgegeben wurden. Von den Einnahmen des Weihnachtsmarkts werden tradtionell die Kinder der Gemeinde ins Kino eingeladen. „Wir überlegen derzeit, ob wir nicht zwei Filme für Kinder bis und ab zehn Jahren anbieten“, sagte Haselaus Bürgermeister und CDU-Vorsitzender Peter Bröker.

Auch durch die Haseldorfer Bandreißerkate zog Sonntagnachmittag der verführerische Duft von Waffeln und Glühwein. In der historischen Küche verkaufte Marina van Ingen leckeren Fruchtaufstrich. Der ging gut weg. Klassische Beerenmischungen genauso wie Erbeermix und ganz neue Kreationen wie Mandarine mit grünem Pfeffer und Rum oder Glühweinfrucht. „Es wird viel gekauft“, sagte van Ingen zufrieden. Brunhilde Schmalisch aus der Kleinen Tenne, die ihre Weihnachtsdekorationen in der guten Stube ausgebreitet hatte, freute sich vor allen Dingen über die guten Gespräche. Hölzernes Schreibwerkzeug, selbstgenähte Kinderkleidung und ein origineller Geschenktipp waren im Nebengebäude zu haben. „Der nächste Sommer kommt bestimmt“, stand neben einer hölzernen Biene am Stab, die ein Tütchen Wildblumensamen trug.