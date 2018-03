„Kräftiger Jahrgang“ steht bereit : Wedels weiterführende Schulen rechnen mit 332 neuen Fünfklässlern

Das Johann-Rist-Gymnasium wird ab dem Sommer wahrscheinlich sechszügig.

von Julian Willuhn

23. März 2018, 14:00 Uhr

Wedel | „Das ist ein kräftiger Jahrgang“, kommentiert Burkhard Springer vom Fachdienst Bildung die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Wedel. Derzeit rechnen die Bildungsstätten mit 332 neuen Fünftklässlern im kommenden Schuljahr. Im vergangenen Sommer waren es noch 298 Jungen und Mädchen. In der noch ausstehenden dritten Anmelderunde erwarten die Schulen und die Stadt keine grundlegenden Veränderungen mehr.

Die Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) begrüßt 92 neue Schüler – genau so viele wie im Vorjahr. Aus Kapazitätsgründen kann die GHS überhaupt nicht mehr Schüler bei sich aufnehmen. Allerdings meldeten sich dieses Mal auch nur 97 Kinder an der GHS an, 2017 waren es noch 117. Ob dieser Rückgang Gründe hat, möchte die Humboldt-Schule klären, sagt Springer. Bei gleichbleibenden Schülerzahlen wird die GHS im Schuljahr 2018/2019 weiter vierzügig arbeiten.

Positive Entwicklung am EBG

Ausdrücklich positiv bewertet Springer die Entwicklung an der Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG). Im Tinsdaler Weg gingen bislang 94 Anmeldungen ein, diese Schüler sollen alle aufgenommen werden. Theoretisch hat sich die Schule ein Limit von 130 Schülern gesetzt. 2017 wollten 75 Kinder auf die EBG. Schulleiter Stephan Krumme war damals bereits über diese Menge an Erstwünschen sehr erfreut. Springer: „Die positive Entwicklung der Schule überzeugt offenbar“. Die Zeiten, als die EBG für viele Kinder und Eltern zweite Wahl war, sind anscheinend vorbei. Wie bereits im vergangenen Jahr setzt die EBG auf einen vierzügigen fünften Jahrgang.

Am Johann-Rist-Gymnasium (JRG) darf Schulleiter Bertram Rohde im kommenden Schuljahr voraussichtlich 146 neue Fünftklässler willkommen heißen. Alle Anwärter werden am Rist-Gymnasium aufgenommen. 2017 zählte das JRG 131 Anmeldungen. Für das kommende Schuljahr wird das Gymnasium in der fünften Klasse daher wahrscheinlich auf sechszügigen Betrieb umstellen.

Aus Sicht der Stadt handelt es sich um eine gute Verteilung der Schülerströme. Springer sagt: „Die Rückkehr zu G9 hat nicht dafür gesorgt, dass massenhaft Leute auf Johann-Rist-Gymnasium gehen“. Am JRG wurden die Schüler zuletzt in acht Jahren zum Abitur gebracht, an der GHS galt G9. Die Veränderungen in den Anmeldezahlen liegen für Springer jedoch im Rahmen der normalen Schwankungen. Dies gelte auch für die gestiegene Schülerzahl in diesem Jahr. Einen dauerhaften Anstieg bemerke die Stadt derzeit nur bei den „ganz kleinen Kindern“, so Springer.