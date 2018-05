Wedels Weinfest lebt weiter

Von Donnerstag bis Sonnabend, 10. bis 12. Mai, dreht sich wieder alles um den Rebensaft / Veranstalter sind jetzt Helga und Heike Roth

von shz.de

04. Mai 2018, 16:00 Uhr

Nikolaus Roths Wedeler Weinfest lebt. Auch nach dem Tod des Marketingexperten, der so viele Feste und Aktionen für die Stadt angeschoben und betreut hat, sollen die drei tollen Tage um den deutschen Rebensaft, die traditionell um den Himmelfahrtstag für Stimmung auf dem Rathausplatz sorgen, weitergeführt werden. „Ein Freund hat meine Mutter gefragt, ob sie das nicht weitermachen will. Und sie hat dann mich gefragt“, erzählt Tochter Heike Roth. Die selbstständige Grafikdesignerin war schon seit vielen Jahren aktiv in die Werbung fürs Weinfest miteinbezogen. Sie kennt den Ablauf also gut und konnte sich eine Zusammenarbeit mit ihrer Mutter Helga Roth gut vorstellen.

„Die Tradition soll erhalten bleiben. Mein Vater hätte sich sehr darüber gefreut“, ist Heike Roth sich sicher. Die Zusage sei ein sehr emotionaler Moment gewesen, berichtet sie. Nikolaus Roth hat das Wedeler Weinfest vor 29 Jahren erfunden. „Es war quasi sein Baby, das wir weiterleben lassen.“ 2017 konnte er es trotz Krankheit noch einmal betreuen.

An dem Ablauf wollen Mutter und Tochter nichts ändern. Das Fest komme so, wie es ausgerichtet werde, hervorragend an. Der Zuspruch gehe durch alle Altersgruppen. „Abends kocht die Hütte“, sagt Heike Roth und lacht. Auch viele junge Leute würden dann den Platz vor der Bühne zur Tanzfläche umfunktionieren.

Offiziell geht es am Donnerstag, 10. Mai, um 17 Uhr los. Dann wird das Wedeler Weinfest feierlich eröffnet. Von den Weinen kosten, die angeboten werden, können Besucher allerdings bereits ab 11 Uhr. Für ein Grußwort steht Bürgermeister Niels Schmidt diesmal nicht zur Verfügung, der Verwaltungschef weilt im Urlaub. Dafür springt einer der neun Winzer ein, berichtet Heike Roth. Die amtierende Weinkönigin Brenna wird zudem zur Eröffnung, wie es Tradition ist, ihre Insignien der neuen Weinkönigin Aurelia übergeben. Danach müssen zwei neue Weinprinzessinnen gewählt werden. Eine von ihnen wird im darauffolgenden Jahr dann die neue Weinkönigin der Rolandstadt werden.

Die neun Weingüter stellen 120 verschiedene Weine zum Probieren vor. Der diesjährige Jahreswein wurde bereits prämiert. Weinprofis sowie Freunde des Wedeler Weinfestes machten den Test. Unter neun halbtrockenen deutschen Weißweinen konnte sich ein feinherber weißer Burgunder aus dem Jahr 2017 vom Weingut Sommer aus der Pfalz durchsetzen. Damit der Rebensaft nicht in leere Mägen fließt, werden außerdem, das ist ebenso Tradition, herzhafte sowie süße Spezialitäten wie diverse Fleischgerichte, Flammkuchen und Brezeln angeboten. Am Donnerstag und am Sonnabend legt DJ Merlin Grüttner jeweils von 16 bis 23 Uhr auf. Freitag sorgt „The Piano Man“ Klaus Porath von 16 bis 24 Uhr mit Live-Musik für Tanzstimmung.

Alle drei Tage können sich Besucher außerdem an der Wedeler Weinroute versuchen. Dabei geht es darum, an den verschiedenen Ständen Stempel der Winzer zu sammeln. Mit etwas Glück, erklärt Heike Roth, können hochwertige Weinpräsente mit nach Hause genommen werden. Die Bekanntgabe der Gewinner der Wedeler Weinroute ist für Sonnabend gegen 18 Uhr geplant.