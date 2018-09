Recyclinghof : Wedels Protest gegen GAB-Pläne fruchtet

Der Kreis gibt den Forderungen der Stadt nach.

von Oliver Gabriel

27. September 2018, 12:00 Uhr

Die Welle der Empörung über die Pläne der Gesellschaft zur Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung (GAB) zur Errichtung eines Recyclinghofs in Wedel hat den Kreis erreicht und zeigt Wirkung. In die Beschlussvorlage für die Sitzung am Donnerstag des Kreis-Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung haben per Ergänzungsvorlage Forderungen Eingang gefunden, die der Wedeler Rat einmütig in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag formuliert hat.

Neu heißt es dort wörtlich: „In Bezug auf den geplanten Wertstoffhof in Wedel ist ein konkretes Betriebskonzept und eine Analyse der verkehrlichen Auswirkungen zu erstellen und die Stadt Wedel zu beteiligen.“ Der Grundsatzbeschluss, mit dem Entlastung für den bislang einzigen GAB-Recyclinghof im Kreis in Tornesch geschaffen werden soll, bleibt von dem Zusatz indes unberührt. Er lautet weiter: „Die GAB wird mit der Errichtung und dem Betrieb eines zusätzlichen Recyclinghofes in Wedel und einer Annahmestelle in Quickborn beauftragt.“

Wedels Politik dagegen hatte darauf gedrungen, dass zunächst die Ergebnisse einer Verkehrsanalyse sowie einer gerade angestoßenen städtebaulichen und nutzungsstrukturellen Untersuchung des Gewerbegebiets am Kronskamp abgewartet wird, „bevor im Kreis Beschlüsse von erheblicher Tragweite und mit massiven Auswirkungen im Wedeler Stadtgebiet gefasst werden“. So heißt es in einem interfraktionellen Antrag, der vor einer Woche einstimmig verabschiedet wurde.



Genehmigung für Kronskamp liegt vor



Wedel hatte durch eine Anfrage der Orts-SPD erst Anfang September von den Plänen der GAB mit dem Kreis Pinneberg als Mehrheitsanteilseigner und dem Entsorger Remondis als Gesellschafter erfahren. Remondis verfügt am Wedeler Kronskamp über eine nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigten Fläche, was die GAB als Standortvorteil hervorhebt. In Wedels Politik dagegen wurden von mehreren Fraktionen Zweifel laut, dass der Standort für einen Recyclinghof geeignet ist. Die FDP lehnt den Kronskamp auch ohne Untersuchung kategorisch ab.

Auf Kreisebene haben laut Thomas Grabau (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung, seine Partei und die CDU bereits vor dem Wedeler Ratsbeschluss ebenfalls auf Planungsbeteiligung der Rolandstadt gedrängt. Der Ausschuss tagt heute ab 18.30 Uhr im Elmshorner Kreishaus, Kurt-Wagener-Straße 11, öffentlich zu dem Thema.