Ouvertüre zum Schnuppertag : Wedels Musikschule lädt zum "Tag der offenen Tür" ein

Ensemble und Instrumentalisten stellen sich am Sonnabend, 14. September, in der Einrichtung an der ABC-Straße vor.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

13. September 2019, 15:00 Uhr

Wedel | Violine trifft Klarinette: Einen Appetitmacher auf das vielfältige und bunte Programm, das die Besucher am heutigen Sonnabend von 15 bis 18 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ der Musikschule Wedel, ABC–Straße 3, erwartet, gab es am Donnerstag vor den Welau Arcaden in der Bahnhofsstraße: Der neue Leiter der Wedeler Musikschule, Jürgen Groß (links), spielte dort gemeinsam mit Saxophon-Dozent Frank Gertich im Rahmen eines sogenanten Flashmobs.