Innenstadt : Wedels letzter Sportladen schließt

Fachgeschäfte-Sterben: Wolfgang Soukup hört auf

von Oliver Gabriel

27. November 2018, 16:00 Uhr

Die Ladentür geht auf. Ein ratsuchender Blick streift die Wand mit Lauf- und Walkingschuhen, wandert vorbei an Trainingsshorts, wird hinten rechts in dem verwinkelten Raum aufgefangen von Wolfgang Soukup. Er sitzt an einem halb um die Ecke gestellten, leicht in den Laden hineinragenden kleinen Tisch. Ein Grenzgänger-Möbel zwischen Geschäft und Rückzugsraum. Ein Freund sitzt quasi unsichtbar gegenüber. Ein kleiner Plausch, warmer Dampf aus zwei Tassen.

Soukup steht auf, geht nach vorn, will helfen, beraten, verabschiedet auf dem Weg eine Kundin, der seine Mitarbeiterin gerade eine Tasche in die Hand gedrückt hat: „Tschüs, Wolle“, kommt es zurück. Man kennt sich. Lange. Doch klingen dieser Tage solche Abschiedsworte häufig anders, sind getragen von bedauerndem, ungläubigem Unterton. „Zu vermieten“, sagt ein großes Schild in Soukups Schaufenster. Zum Januar wird sein Laden frei. Soukup hört auf, schließt das letzte Fachgeschäft seiner Art in Wedel.

35 Jahre ist es her, als Soukup und sein damaliger Partner Wolfgang Kölling, beide Langstreckenläufer, mit ihrem „Laufshop“ den Schritte ins Sportgeschäftsleben wagten. Aus dem Nebenberuf wurde ein Vollzeitjob, aus dem Spezialhandel mit dem „Sportshop“ praktisch ein Vollsortimenter, aus dem Geschäft an der Doppeleiche eines mitten in der Einkaufsmeile, der Feldstraße 1. Für viele, längst nicht mehr nur für Läufer, ist er eine Institution. Man kennt, schätzt den „Sportshop“ selbst in den Elbvororten. Zum Überleben aber reicht das nicht.

Was genau ihn bewogen hat, aufzuhören? Oder sollte es besser heißen gezwungen? Es sind nicht seine 68 Jahre, macht Soukup deutlich. „Ich bin immer noch mit Freude in den Laden gegangen. Arbeiten, kommunizieren, Leute treffen: Das hält geistig und körperlich fit“, sagt er. Aber es zehrt auch.

Vor fünf sechs Jahren, erinnert sich Soukup, haben er und seine Frau Sigrun zusammen mit zwei Vollzeitkräften den Laden geschmissen. Jetzt ist er allein mit einer Aushilfskraft. Mehr werfe das Geschäft nicht ab. „Ich arbeite 60 Stunden in der Woche, da kommt man nicht mehr gegen an.“ Zumal nicht gegen eine Konkurrenz, die der Kunde bequem vom Sofa aus besuchen kann. „Der Einzelhandel hat das Online-Geschäft tatsächlich ein bisschen verpennt. Auch die Experten haben da nicht geahnt, dass das so schnell geht“, sagt Soukup. Zu dem wachsenden Druck kam ein schwerer Schicksalsschlag. 2014 starb seine Frau. „Sie war die Seele des Ladens, die treibende Kraft, es war ihr Kind“, sagt der 68-Jährige. „Versuch weiterzumachen“, hatte sie ihn ermuntert. Er versuchte.

Es war vor zweieinhalb Jahren, als ihn dann doch die Lust verlies. Nike, Soukups Sponsor zu aktiven Laufzeiten, die Marke, die er als erster in Norddeutschland vertreten habe, entzog ihm die Händlernummer. „Ich hatte zu wenig Umsatz, also wurde ich nicht mehr beliefert“, so Soukup. Die gemeinsame Vergangenheit zählte da nicht mehr. „Irgendwann geht’s eben nur noch ums Geschäftemachen.“ Kurz darauf sei Adidas gefolgt – nicht ganz so radikal, aber ebenfalls mit empfindlichen Konsequenzen. Modelle, Größen, Mengen konnte der Fachhändler nicht mehr selbst bestimmen. An Highlights wie Schuhe von Ronaldo war praktisch nicht mehr ranzukommen. Auch das hat Konsequenzen, gerade bei jungen Leuten, die sehr modebewusst einkaufen, weiß Soukup. Ohne den Einkaufsverband im Rücken, dem er sich angeschlossen hatte und der zumindest eine Grundausstattung sicherstellte, wäre er schon vor zwei Jahren am Ende gewesen, ist der 68-Jährige überzeugt.

Fast so lange dauert auch bereits die Suche nach einem potenziellen Nachfolger. Dass er ihn findet – Soukup glaubt nicht ernsthaft mehr daran. Keine Chance auf Händlernummern bei den großen Marken, dazu eine Ladenfläche, die viel zu klein ist. 160 bis 180 Quadratmeter setzt sein Verband für ein funktionierendes Geschäft an – Soukup hat 80. „Wenn überhaupt, dann funktioniert das als Filiale“, sagt er. Bislang hatte jedoch auch daran keiner Interesse.

Der Abschied – „das wird hart“, sagt Soukup. Mit Wehmut. Und mit Unsicherheit, was wird. Finanziell, nach einer Selbstständigen-Karriere ohne großartige Reserven für üppige Altersvorsorge, aber auch emotional. „Es war immer wie auf der Autobahn-Überholspur, mit viel Action. Ich kann mir nicht vorstelle, wie es ist, zur Ruhe zu kommen.“ Zumindest die Sportler werden zu viel davon vermutlich nicht zulassen. Soukup ist immer noch begehrter Trainer. „Da will ich weitermachen, ich hab Anfragen ohne Ende“, blickt er nach vorn.