Wedeler Kindertagespflege lädt zu Infonachmittag ein

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

10. September 2019, 16:00 Uhr

wedel | Die Nachfrage nach qualifizierten Tagesmüttern und -vätern ist weiterhin sehr hoch – auch in Wedel. Aus diesem Grund lädt die Familienbildung Wedel für Montag, 16. September, ab 15.30 Uhr zu einem Infonachmittag im Haus der Familie, Rathausplatz 4, ein. Wer Freude im Umgang mit Kindern hat, Beruf und Familie verbinden möchte und die Arbeitszeiten selbst bestimmen will, kann sich dort bewerben. Der nächste Lehrgang beginnt im Januar 2020 in der Familienbildung in Wedel und umfasst insgesamt 160 Unterrichtsstunden in den Fächern Recht, Pädagogik, Psychologie und Gesundheit sowie einen Erste-Hilfe-Kursus und ein 40-stündiges Praktikum. Teilnahmebedingungen: Man muss über 21 Jahre alt sein, mindestens einen Hauptschulabschluss haben sowie über sehr gute Deutschkenntnisse und kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Bewerbungen an die Familienbildung Wedel telefonisch an die (0 41 03) 8 03 29 83 oder -84 oder per Mail an kindertagespflege@familienbildung-wedel.de.