Einsatz im Brombeerweg : Wedeler Feuerwehr löscht brennendes Auto – war es Brandstiftung?

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen.

09. April 2020, 13:15 Uhr

Wedel | In der Nacht von Dienstag, 7. April, auf Mittwoch, 8. April, ist in Wedel im Brombeerweg ein Auto in Flammen aufgegangen.

Wie Polizeipressesprecher Lars Brockmann am Donnerstag mitteilte, riefen Anwohner gegen 1.35 Uhr in der Einsatzleitstelle an, um den PKW-Brand zu melden. Während die Freiwillige Feuerwehr Wedel die Löscharbeiten an dem Fahrzeug übernahm, befragten Polizeibeamte die Anwohner des Brombeerwegs und weitere Zeugen.

Sachschaden im vierstelligen Bereich

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Auto zunächst im hinteren Bereich in Brand geraten sein. Anschließend sei das Feuer auf das gesamte Fahrzeug übergegriffen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden an dem VW Golf im mittleren vierstelligen Bereich liegen, so die Polizei.

War es Brandstiftung?

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können. Da laut Polizeipressesprecher eine Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, bitten die Ermittler insbesondere auch um Mitteilung von Beobachtungen über Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandes.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter Telefon (04101) 2020.

