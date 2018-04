Wedeler Chaussee drei Monate dicht

von Florian Kleist

04. April 2018, 17:36 Uhr

Sie wollen sensibilisieren und aufrütteln: Amnesty International setzt sich seit den 1960er Jahren weltweit für die Einhaltung von Menschenrechten ein. Auch die derzeitige Flüchtlingssituation in Europa haben die Mitglieder im Blick. Wolfgang Grenz – lange hauptamtlich für die Organisation in Berlin im Einsatz – war mit einem Vortrag zum Thema Flüchtlingsrecht in Pinneberg zu Gast. Mit unserer Zeitung sprach er dabei über die ihm nach besorgniserregende Entwicklung der Flüchtlingspolitik. „Die Menschen haben das Recht, Asyl vor Verfolgung zu suchen“, sagt er. Seite 4