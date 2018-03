Kohlekraftwerk : Wedeler BI zweifelt Partikel-Analyse an

Methodik der humantoxikologischen Bewertung in der Kritik. Anwohner-Sprecherin Kerstin Lueckow nimmt Rat in die Pflicht.

von Oliver Gabriel

21. März 2018, 14:00 Uhr

Wedel | „Völlig intransparent“, so lautet das Urteil der Bürgerinitiative (BI) „Stopp! Kein Mega-Kraftwerk Wedel“ zur jüngsten humantoxikologischen Bewertung des Partikelniederschlags am Kohlekraftwerk Wedel, das Betreiber Vattenfall in Auftrag gegeben hatte. Am Dienstag hat der Energiekonzern einen Auszug der Stellungnahme, nach der die Emissionen unbedenklich seien, online gestellt und die Kraftwerks-Anwohner in einem Schreiben über die Untersuchungsergebnisse informiert.

Eine Information, die laut BI-Sprecherin Kerstin Lueckow unzureichend ist: Lediglich 26 von 116 Seiten der Bewertung seien veröffentlicht. Zudem seien Untersuchungen und Gutachten, auf die sich Gutachter Joachim Haselbach bezieht, der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden: „Somit sind diese auch nicht überprüfbar“, moniert Lueckow. Die BI kritisiert weiterhin das Fehlen von Untersuchungen der tatsächlich emittierten Partikel sowie einer kausalen Beweissicherung der immer wieder beklagten Schäden an Autolacken im Umfeld des Meilers.

Untersuchungsansatz infrage gestellt

Haselbach kommt zu der Erkenntnis, dass weder Verschlucken der Partikel noch Kontakt mit der Haut, der Schleimhaut oder den Augen negative gesundheitliche Auswirkungen habe. „Partikel, die sogar Löcher im Autolack hinterlassen, können kaum gesundheitlich unbedenklich sein“, sagt dagegen Lueckow. Erst durch eine Ermittlung der chemischen Elemente an Materialproben, die zu Schäden führen, könne eine Gefährdung geklärt werden, so die BI-Sprecherin, die schon den Untersuchungsansatz infrage stellt. Statt der Partikel, die sich seit 2016 im Umfeld des Meilers am Wedeler Elbhochufer niederschlagen, seien Proben aus dem Rauchgaskanal analysiert worden. „Vattenfall gibt selbst an, dass die Partikelausstöße schwankend in der Zusammensetzung sind. Somit können nur zum Beispiel Untersuchungen des pH-Werts von einzelnen Ausstößen aussagekräftig darüber sein, ob Partikel ätzend sind. Diese wurden nicht durchgeführt“, sagt Lueckow.

Wie berichtet hatte Haselbach die Einschätzung, dass durch den Partikelniederschlag kein Gesundheitsrisiko für Kinder bestehe, auch aus der von der Stadt Wedel in Auftrag gegebenen Spielsand-Untersuchung von Spielplätzen im Brombeer- und Ginsterweg abgeleitet. Von Seiten der BI heißt es dagegen, dass sich solche Rückschlüsse für Kinder auf Spielplätzen in Kraftwerksnähe daraus nicht ableiten ließen. In der Regel sei nur das direkte Umfeld des Meilers, wozu die untersuchten Spielplätze nicht zählen, vom Partikelregen betroffen.

Vattenfall hatte gegenüber shz.de bei der Vorstellung der Bewertung erklärt, dass auch die Frage nach Schäden durch Partikel an Autos und Gebäuden noch einmal gesondert betrachtet worden sei. Ergebnis war laut dem Kraftwerks-Betreiber, dass selbst nach einer Versuchszeit von 28 Tagen keine Reaktionen oder Schädigungen an den untersuchten Oberflächen nachgewiesen worden wären. Die BI dagegen vermisst in der jetzt veröffentlichten Stellungnahme eine explizite Betrachtung von Autolack und verweist auf eine TÜV-Untersuchung vom Oktober 2017. Darin sei nach nur fünf Tagen Einwirkzeit ein blauer Schleier auf Pkw-Lack festgestellt worden. Schäden, die charakteristisch seien für betroffene Autos am Elbhochufer, so Lueckow.

Schäden seit Juli 2016

Seit Juli 2016 komme es fortwährend zu Emissionen und Schäden. Diese seien vor der Kraftwerks-Revision 2017 anstandslos und mit Entschuldigungen von Vattenfall bezahlt worden. Seit Monaten würden Schadensmeldungen jedoch abgewiesen, obwohl sich das Schadensbild nicht verändert habe. Dabei handle es sich um „Industrieschäden“, so Lueckow: „Ein anderer Verursacher als Vattenfall kommt im direkten Umfeld des Kraftwerks nicht in Frage.“

Lueckow nimmt bei der Eskalation im Partikelstreit auch Wedels Politik in die Pflicht und erinnert daran, dass der Rat die zuständige Aufsichtsbehörde – das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume LLUR – aufgefordert hat, den Verursacher der Schäden ermitteln zu lassen. Dies lehne das LLUR ab, sagt Lueckow und fordert: „Der Rat soll weiter darauf bestehen.“ Man müsse sich fragen, warum notwendige Untersuchungen verweigert würden, obwohl eine Aufsichtsbehörde gesetzlich dazu verpflichtet sei, so die BI-Sprecherin.