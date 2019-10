Wedel zapft die Bürger an

Haushalt 2020: Weil der Rolandstadt ein Defizit droht, schlägt die Verwaltung eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer vor

Avatar_shz von hildebrandtj

09. Oktober 2019, 16:00 Uhr

wedel | Die Katze ist aus dem Sack: Am Montag hat die Stadt Wedel in einer Pressemitteilung den Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 vorgestellt. Aufgrund von sinkenden Gewerbesteuereinnahmen rechnet man für das kommende Jahr für die Rolandstadt mit einem Defizit – falls man keine Gegenmaßnahmen für den Haushaltsausgleich einleitet. Auf Nachfrage bei der Stadt Wedel bezüglich konkreter Zahlen verwies Sarah Kaminski, Referentin des Bürgermeisters, auf den Haushaltsentwurf 2020, der auf der Homepage der Stadt einzusehen ist. Dieser weist für 2020 Einnahmen von circa 80 Millionen Euro und Ausgaben von 79,7 Millionen Euro aus, was einen Jahresüberschuss von 660 000 Euro ergeben würde.

Schon der Haushalt 2018 hatte mit einem Defizit abgeschlossen. Für den laufenden Etat hat Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) bereits eine Haushaltssperre erlassen. Hier rechnet der Verwaltungschef mit Einbußen von 3 Millionen Euro. Grund für die Finanzmisere sind fortlaufend wegbrechende Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Zudem hat das Steuerschwergewicht Astra-Zeneca angekündigt, seinen Produktionsbetrieb am Standort Wedel zu schließen (wir berichteten).

In der Pressemitteilung werden drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie Wedel sich finanziell wieder konsolidieren könnte: Variante eins umfasst dabei die Kosten städtischer Nutzung − beispielsweise für die Kinderbetreuung − direkt von den Nutzern zahlen zu lassen, Möglichkeit zwei die Aufnahme von Krediten zur Tilgung. Letzteres schließt die Verwaltung jedoch aus, weil es gegen ein strategisches Ziel der Stadt verstößt – die Generationengerechtigkeit im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik. Im Rathaus überlegt man daher, für 2020 das fehlende Geld über eine drastische Erhöhung der Grundsteuer, Variante drei, einzutreiben. Auch wenn die Bürger jeweils nur einen Teil der Leistungen selber nutzen würden. Die Hebesatzwerte der Grundsteuer A und B – aktuell bei 380 und 425 Prozentpunkten – sollen im Zuge dieses Vorgehens dabei auf 650 erhöht werden. Das letzte Mal wurde der Hebesatz der Grundsteuer im Jahr 2018 angehoben, um den Wegfall der Straßenausbaugebühren abzufedern.

Die Stadt begründet die nun vorgelegte Maßnahme damit, dass so die Verabschiedung eines „stabilen Haushalts für das Jahr 2020“ gewährleistet sei. „Dass der Vorschlag eine deutliche Anhebung darstellt, ist der Stadtverwaltung bewusst. Den Schritt, den Gremien die Erhöhung der Grundsteuer vorzuschlagen, haben wir uns nicht leicht gemacht“, sagte Bürgermeister Niels Schmidt zu dem vorgelegten Haushaltsentwurf.

Fassungslosigkeit und Ärger über den Entwurf herrscht beim Wedeler Verein Haus und Grund: „Das ist eine immense Steigerung und die unfairste Art und Weise, mehr Geld für die Stadt zu bekommen. Das sind Gebühren, gegen die sich niemand wehren kann“, erklärt Vorstandsmitglied Sabine Schwalb. „Das trifft neben Häuslebauern vor allem Mieter, die sich in Zukunft auf starke Erhöhungen der Nebenkosten einstellen müssen. Jeder weiß, dass Wedel bezahlbaren Wohnraum braucht – das geht in die komplett falsche Richtung.“ Schwalb geht sogar noch weiter: „Es kann nicht sein, dass Grundbesitzer den Kopf hinhalten müssen, weil ein Unternehmen wie Astra-Zeneca beschließt, seine Produktion in Wedel einzustellen. Das ist ungeheuerlich.“

>

Der Entwurf zur Haushaltssatzung für 2020 samt Zahlen ist unter www.wedel.de unter dem Oberbegriff „Organisation“ unter der Kennnummer 3-204 Finanzverwaltung im Bereich Downloads einzusehen.