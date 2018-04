Zeugen gesucht : Wedel: Unbekannte demolieren Rettungswagen

Der Wagen ist nicht mehr einsatzfähig. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

von Oliver Gabriel

27. April 2018, 17:10 Uhr

Wedel | Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Wedel einen Rettungswagen derart demoliert, dass er nicht mehr einsatzfähig ist. Laut Polizei war das Fahrzeug auf dem Marktplatz an der Spitzerdorfstraße abgestellt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde es mit Steinen beworfen. Dabei wurden mehrere Scheiben sowie das Blaulicht zerstört. Der Schaden liegt nach Einschätzung der Ermittler im vierstelligen Bereich. Tatzeitraum ist Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (04103) 50180 zu melden.

