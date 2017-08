Poetry-Slam-Wettstreit an der Elbe : Wedel Schädel goes Open Air

vergrößern 1 von 1 Foto: Bastian Fröhlig 1 von 1

Wedel | „Mit der Queen Mary bin ich noch in Verhandlungen. Das wäre doch ganz nett, wenn die auch hier vorbeifahren würde“, scherzt Sven Kamin. Auf den Besuch des Kreuzfahrtschiffs wird der Organisator des Wedel-Schädel-Poetry-Slams wohl verzichten müssen. Dafür hofft er auf viele Besucher auf dem Sonnen-Deck des Elbe 1, wenn die Stars der Szene erstmals in Wedel unter freiem Himmel auftreten. „Für unser Sommerspecial verlassen wir ausnahmsweise die heiligen Hallen des BWC und machen am Elbe 1 am Strandbaddamm fest“, sagt Kamin.

„Mit dem Wedel Schädel kommt auch der Sommer“, ist Nico Nitkowska, Projektleiter Elbe 1, überzeugt. Die Slammer sollen auf der Bühne direkt vor der Elbkulisse auftreten – idealerweise, wenn die großen Pötte vorbeifahren. „Containerriesen, Elbstrand und Poetry Slam sind einfach eine tolle Kombination“, schwärmt Kamin. Und auch die Besetzung der Veranstaltung lässt ihn weiter schwärmen.

„Leonie Lastella gehört zu den prägenden Stimmen der Wedel Schädel Anfangszeit. Inzwischen ist die Autorin mit ihrem Brausepulverherz-Roman im Fischer-Verlag richtig durchgestartet und deshalb eine absolute Rarität auf Slambühnen“ stellt Kamin die erste Starterin vor. Die Haselauer Autorin wird unter anderem auf Victoria Helene Bergeman treffen. Die Bergedorferin verdiente sich in Wedel mehr als ihre Sporen und kehrt als amtierende Poetry-Slam-Landesmeisterin an die Elbe zurück. Zudem werden „Sprachzerwürfeler und Freestyle-Feingeist“ Arne Poeck, „Slam-Legende“ Wehwalt Koslovsky, Monika Mertens und Sebastian Stille erwartet, ein „zorniger junger Mann des Hamburger Westens, dessen Texte feinstes Slam-Poetry-Popcorn mit Rasierklingen“ ist.

Als Lokalmatator tritt zudem Jan Ladiges in den Ring. Der Holmer startete beim Wedeler Dichterwettstreit seine rasante Karriere als plattdeutscher Bühnendichter und ist inzwischen Holmer Kulturpreisträger und Seriensieger der „NDR Slam op Platt“-Serie. „Das Starterfeld ist richtig stark. Da sind einige dabei, die man nur noch selten zu sehen bekommt, die aber einfach Bock haben, vor dieser Kulisse Open Air aufzutreten“, sagt Kamin und zeigt dabei auf die Elbe, wo gerade die Lühe-Schulau-Fähre Richtung Willkomm Höft fährt.

Musikalischer Stargast ist die junge Songschreiberin Alina Ziegenbein aus Lüneburg. „Sie hat eine großartige Stimme und tolle Songs im Gepäck“, schwärmt Kamin erneut. „Die kann auch großartig covern. Vielleicht passt ja das eine oder andere Stück auch hier an den Strand. „Millionen Lichter“ von Christina Stürmer, „Ain‘t nobody“ von Felix Jaehn, „Que sera sera“ von Jay Living oder „Move in the right direction“ von Gossip gehören zu ihrem Repertoire. „Das wird eine richtig geile Veranstaltung“, ist Kamin überzeugt, der selbst die Moderation übernimmt.

Nur an eines wollen Kamin und Nitkowska nicht denken: Regen. „Den wird es an dem Tag nicht geben. Am 1. September ist richtig Sommer. Dann ist es mir auch egal, wenn der am 2. September schon wieder vorbei ist“, sagt Kamin lachend. „Wenn es gar nicht geht, können wir in den Schuppen 1 ausweichen. Daran denken wir aber nicht, denn wir glauben an den Sommer, Sonne und richtig geiles Beachfeeling“, so Nitkowska.

Karten für das „Wedel-Schädel-Sommerspecial“ gibt es nur an der Abendkasse im Elbe 1. Der Eintritt ist frei, aber es wird um eine Spende für die Dichter gebeten. „Jeder soll das geben, was es ihm wert ist. Normalerweise funktioniert das gut“, sagt Kamin. Einlass ist um 18 Uhr. Die ersten Slammer stehen ab 19 Uhr auf der Bühne. Auch der Termin für den nächsten „Wedel Schädel“ steht bereits fest. Am 16. November geht es wieder ins BWC. Dann feiert der Dichterwettstreit seinen 50.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 24.Aug.2017 | 14:00 Uhr