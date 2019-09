Wedel ruft den Klimanotstand aus

Einstimmiges Votum im Rat trotz zahlreicher kritischer Töne in der Debatte / SPD mahnt zu Einigkeit auch bei Kostensteigerungen

30. September 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Der Rat hat die Resolution zur Ausrufung des Klimanotstands beschlossen. Das Votum für den vom Klimaschutzfonds Wedel initiierten Antrag war Donnerstagabend einstimmig – ein Abstimmungsverhalten, das die Diskussion um das Papier nicht widerspiegelt.

Vor allem die Liberalen kritisierten die Vorlage als „grottenschlecht“. FDP-Ratsherr Martin Schumacher stieß etwa die Formulierung „Notstand“ auf. Ein Begriff, der in den 1960er Jahren für Einschränkung von Grundrechten gestanden habe. Zudem fordere der Antrag nicht mehr als in Wedels Oberzielen bereits beschlossen sei und würdige weder das Klimaschutzkonzept noch die Arbeit der Klimaschutzmanagerin, so Schumacher. Um der Einstimmigkeit willen stimme die FDP dennoch zu, hoffe aber auch auf einstimmige Beschlüsse, wenn klimarelevante Entscheidungen anstünden.

Petra Kärgel (Grüne) nutzte die Diskussion für eine Kritik an der Bundesregierung und entschuldigte sich beim Jugendbeirat für das „viele Labern und die Lippenbekenntnisse“ in der großen Politik. Auch die Resolution sei nur ein „dürres Papier“. Kärgel forderte, dass Handlungen und Beschlüsse folgen müssten – „sonst bringt das nichts“. Dass solche Beschlüsse auch Belastungen für die Bürger bedeuten können, verdeutlichte Rüdiger Fölske (SPD). „Aktiver Klimaschutz erhöht die Kosten deutlich“, so der Sozialdemokrat mit Blick auf den anstehenden Ausbau von sozialer und Bildungsinfrastruktur und einem Appell an einen überparteilichen Konsens. Eben diesen Konsens sahen CDU und WSI angesichts der Debatte zur Resolution in Gefahr und mahnten Einigkeit und gemeinschaftliches Handeln an. Wobei Heidi Keck (SPD) hinzufügte: Es werde nicht funktionieren, wenn der Klimaschutz allem anderen vorangestellt wird, sondern nur, wenn auch die soziale Frage mitgedacht werde.

Konkret hat die Resolution für Wedel folgende Konsequenzen: Nachhaltigkeit und Auswirkungen auf das Klima werden bei allen davon betroffenen Entscheidungen berücksichtigt und nach Möglichkeit die Entscheidung bevorzugt, die Klimawandel oder dessen Folgen abschwächen. Lokale Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels sollen sich an den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) orientieren. Wedel fordert von der Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz ausgerichtet am Pariser Abkommen. Darüber hinaus werden von Bund und Land umfassende Informationen zum Thema Klimawandel, Ursachen, Auswirkungen und Gegenmaßnahmen eingefordert.