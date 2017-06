Serie aufgeklärt : Wedel: Polizei nimmt Schuleinbrecher fest

Wedel | Fahndungserfolg der Kripo Pinneberg nach dem Einbruch mit schweren Verwüstungen in die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule (EBG) Wedel: Mittwochmorgen haben Ermittler in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann, der kürzlich von Hamburg nach Wedel gezogen ist, hat laut Polizei diese und weitere Taten in der Hansestadt zugegeben. In seiner Wohnung konnten die Beamten Teile des Stehlguts aus dem EBG-Einbruch sicherstellen. Gemeinsame Ermittlungen der Kripo Pinneberg und der Polizei Hamburg hätten auf die Spur des 19-Jährigen geführt, hieß es in einer gestern veröffentlichten Presseerklärung.

Als Polizeikräfte Mittwochmorgen die Wohnung des Verdächtigen durchsuchen wollten, nahmen sie im Flur den Geruch von verbranntem Essen wahr. Zudem bemerkten sie Rauch in den Räumen und eine erhitze Wohnungstür.

Verdächtiger aus verqualmter Wohnung gerettet

Als nach wiederholtem Klingeln und Klopfen niemand öffnete, traten die Beamten die Tür ein und fanden den 19-Jährigen sowie einen weiteren Mann. Beide wurden aus der verqualmten Wohnung gerettet. Ursache war verkokeltes Essen auf einer angeschalteten Herdplatte. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen angerückt war, musste lediglich die Räume belüften. Beide Männer wurden untersucht. Sie blieben unverletzt. Nach dem Geständnis wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Zeitgleich durchsuchte die Polizei Hamburg weitere Wohnungen von mutmaßlichen Mittätern aus Billstedt. Die Ermittlungen dauern dort laut Polizeisprecher Nico Möller noch an. Bislang gebe es keine Erkenntnisse, dass weitere Einbrüche im Kreis Pinneberg in jüngerer Zeit, etwa in Uetersen oder Quickborn, ebenfalls auf das Konto des Tatverdächtigen gehen. Jedoch sei auch dazu die Prüfung noch nicht abgeschlossen. Laut Möller ist der 19-Jährige kein Schüler oder Ehemaliger der EBG.

Bei ihrem Einbruch in Wedel in der Nacht zum 11. Juni hatten die Täter massive Zerstörungen und Schäden in Höhe von vermutlich mehreren zehntausend Euro verursacht. Zwei Tage lang musste die EBG geschlossen bleiben.

von Oliver Gabriel

erstellt am 23.Jun.2017 | 14:00 Uhr