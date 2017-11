Prüfauftrag für eine Fusion : Wedel Marketing und die Gemeinschaft Wedeler Kaufleute loten den Zusammenschluss aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Jacobshagen 1 von 2

von Inge Jacobshagen

erstellt am 23.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Wedel | Wedeler Kaufleute und Wedel Marketing: Geht das zusammen? Nachdem auf der jüngsten Mitgliederversammlung von Wedel Marketing am Dienstagabend erst die Kasse geprüft sowie Rückschau gehalten und ein Ausblick gewagt worden waren, stand plötzlich die Frage nach einer möglichen Kooperation der beiden Interessengemeinschaften im Raum. „Macht das Sinn? Gibt es Synergieeffekte? Wir wollen es uns überlegen, wir wollen auf den Weg gehen“, stellte Wedel-Marketing-Vorsitzender Marc Cybulski die Idee einer Fusion den etwa 25 Anwesenden vor.

Vorstandsmitglied Karin Fahrenkrug zählte auf, was überprüft werden müsste: Passen die Satzungen und die Ziele überein? Wo liegt der Nutzen? Oder werden Interessen möglicherweise verwässert? Können bei einem Zusammenschluss die Kernaufgaben noch bedient werden? Und wer übernimmt die Federführung? Ein positiver Effekt könnte der Zugewinn zahlungskräftiger Mitglieder sein, die, wie Geschäftsführerin Claudia Reinhard in ihrem Jahresbericht erklärt hatte, dem Verein abhanden gekommen seien, führte Fahrenkrug als Pluspunkt an.

„Es gibt funktionelle Überschneidungen“, stimmte Jochen Lüchau, Aktiver im Vorstand beider Vereine, zu. Auch seien die Ziele ähnliche. Und die Kaufleute, die gerade erst eine lange und schwierige Zusammenführung hinter sich haben, sähen deutlich, dass sie einen Vorstand ohne Geschäftsstelle hätten, gab er zu. „Wir kommen so nicht weiter, besonders wenn die Kaufleute weiter wachsen.“ Doch es gelte auch, die eigene Identität zu bewahren. Lüchau betonte die Unabhängigkeit der Kaufleute. „Wedel Marketing ist finanziell von der Stadt abhängig. Wir müssen noch die Politik hinterfragen dürfen“, forderte er. Trotz aller Bedenken hätte sich die Gemeinschaft Wedeler Kaufleute aber für eine Überprüfung der Idee ausgesprochen. „Wir geben dem Ganzen ein Jahr Zeit.“

„Jeder hat seine eigene Identität, und die soll nicht geopfert werden“, betonte auch Bürgermeister Niels Schmidt. Die Idee mache ihn nachdenklich, meldete sich Dieter Napiwotzki aus dem Plenum zu Wort. Ein Zusammenschluss sei sicher erstrebenswert, um Kräfte und finanzielle Ausgaben zu bündeln. Aber man dürfe nicht außer Acht lassen, dass zwei unterschiedliche Bereiche bedient würden: der kulturelle von Wedel Marketing und der kommerzielle von der Kaufmannschaft. „Der jeweils ureigene Charakter darf nicht verlorengehen“, mahnte auch Napiwotzki. Schmidt plädierte deshalb dafür, die Sondierungen unter einer neutralen Moderation zu führen.

Cybulski erinnerte daran, dass es noch nicht um eine Entscheidung, sondern um allererste Gespräche gehe. Zielbereiche des neuen Vereins seien zu definieren, zählte er auf. „Kriegen wir das synchronisiert“, sei die grundsätzliche Frage, die geklärt werden müsse. „Wir brauchen Rückenwind für den Prüfauftrag“, erklärte er und fragte die Mitglieder, wer dafür sei, dass der Weg weiter beschritten wird. Das war eindeutig die Mehrheit des Plenums. Nur drei Mitglieder enthielten sich der Stimme.