Jahreshauptversammlung : Wedel Marketing spricht sich für Zusammenschluss mit den Wedeler Kaufleuten aus

Partnerschaft auf Augenhöhe gefordert. Absage an Probebündnis.

von Bastian Fröhlig

12. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Wedel | Die Fusion mit den Wedeler Kaufleuten war auch auf der Jahreshauptversammlung von Wedel Marketing das bestimmende Thema. „Das ist ein wichtiges Zukunftsprojekt für beide Vereine“, sagte Marc Cybulski, Vorsitzender des Vereins Wedel Marketing.

Einheitliches Bild schaffen

„Nach einem Jahr mit intensiven Diskussionen haben wir einen guten Prozess, aber es ist noch ein dickes Brett zu bohren“, sagte Cybulski. Wichtig sei bei zwei starken Vereinen eine Partnerschaft auf Augenhöhe, um ein einheitliches Bild für das Stadtmarketing zu erhalten. „Wir wollen zwei starke Vereine durch die Zusammenfügung noch weiter stärken“, erläuterte Cybulski und bekannte: „Wir sind echte Fans einer Fusion, aber das wird Zeit brauchen.“ Es gäbe gute Arbeitspapiere, gute Ideen, aber auch viele Aufgaben wie die Erarbeitung einer Satzung, klare Definition der Aufgaben und Überzeugungsarbeit.

Der Idee, die bei den Kaufleuten entstanden war, eine Fusion auf Probe zu vollziehen, lehnte Cybulski ab. „Wenn ich jemanden heirate, dann ganz oder gar nicht. Man kann sieben Jahre zusammenleben, drei Jahre verlobt sein, aber dann muss ich auch sicher sein, dass ich denjenigen heiraten will“, sagte der Vorsitzende von Wedel Marketing. Sein Appell: „Ich empfehle ihnen nicht hektisch an eine Fusion heranzugehen.“ Es werde weiter an Themen gearbeitet, aber einen Termin wolle und könne er noch nicht nennen. „Es ist keine Entscheidung, die aus der Not geboren wurde. Es gab schon lange das Ziel, die Vereine zu fusionieren“, sagte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos), stellvertretender Vorsitzender Wedel Marketing. „Wir sehen, dass wir eine Fusion hinkriegen können. Wenn das gelingt, wären wir beim Stadtmarketing sehr gut aufgestellt.“

Befürchtungen der Kaufleute

Während die Wedeler Kaufleute befürchten, Einfluss und Mitsprachemöglichkeiten zu verlieren, müsste Wedel Marketing vermutlich die Gemeinnützigkeit des Vereins aufgeben. „Der Verein wäre dann nicht mehr gemeinnützig und der Zuschuss der Stadt in Höhe von 95.000 Euro umsatzsteuerpflichtig“, sagte Cybulski. Er gehe nicht davon aus, dass die Stadt diesen aufstocken wird. Daher gehe er davon aus, dass nach Rücksprache mit einem Steuerberater dem Verein ein fünfstelliger Betrag fehlen wird. „Ich denke, wir können ihnen auf der nächsten Mitgliederversammlung in einem Jahr weitere Informationen geben. Vorher rechne ich nicht damit“, sagte Cybulski. Er betonte: „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.

Bei den Wahlen wurde Cybulski ebenso wie Schmidt und Kassenwart Jochen Lüchau im Amt bestätigt. Neuer Schriftführer wurde Wilhelm Hardich, der Jan Lüchau ablöst, der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Als Beisitzer wurden Katrin Fahrenkrug, Doris Jankowski, Volker Klein, Birgit Posselt, Elke West und Cornelia Ringel gewählt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig bei eigener Enthaltung. Schmidt kommentierte lachend: „Das war einfacher als eine Bürgermeisterwahl.“