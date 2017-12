„Wedel ist mein Sehnsuchtsort“

von jac

erstellt am 02.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Gut 50 Besucher waren auf Einladung des Kulturforums Wedel zur Ausstellungseröffnung ins Rathaus gekommen. Die Vorsitzende Monika Dohmen begrüßte Professor Gene Paul Kleinefeld und freute sich, dass nach so prominenten Städten wie New York und Mailand nun auch Wedel zu den Ausstellungsorten des renommierten Künstlers und Restaurators gehöre. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Jutta Kross forderte anschließend dazu auf, sich bei der Betrachtung der Bilder Zeit zu nehmen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Auch Kleinefeld begrüßte die Besucher und fasste sich kurz wie die beiden Vorrednerinnen: „Ich bin der traditionellen Malerei verbunden und wünsche mir, dass der Betrachter etwas Besonderes in meinen Bildern entdeckt. Ich möchte zu eigenem Entdecken motivieren.“

Die Laudatio hielt schließlich die mit Kleinefeld befreundete Wedelerin Ursula Lauenstein. Sie ging auf Stationen seines Künstlerlebens wie New York, Zürich und Verona ein, zu dessen Beginn er das Glück hatte, Andy Warhol kennenzulernen. Der Mitbegründer der amerikanischen Pop Art leitete damals die New York Academy of Art and Sculpture, an der Kleinefeld studierte.

Warhol habe die fotorealistische Malweise gefördert, für die sich der gebürtige Österreicher damals begeisterte. Kleinefeld habe sich allerdings frühzeitig entschieden, in allen Stilen und Ölmaltechniken zu arbeiten. Mit dem Wedeler Ausstellungstitel „Die Poesie des Augenblicks“ meine Kleinefeld das Bestreben, Dinge zu bewahren und kenntlich zu machen, die schon als verloren gelten, so Lauenstein. Sie zitierte ihn: „Malerei ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein.“

In Wedel, seinem „Sehnsuchtsort“, wo Kleinefeld seit vier Jahren lebt, sind nun knapp 40 Ölgemälde zu sehen. Farblich intensive, lichtdurchflutete Landschaften, Stillleben und Porträts.

Zu Vorbildern befragt, antwortet der 72 Jahre alte Künstler prompt: „Paul Gauguin“. Das überrascht nicht, denn der französische postimpressionistische Maler schuf mit seinen Südsee-Gemälden wahre Farbräusche. Auch Gauguin wollte in seinen Bildern nicht die sichtbare Wirklichkeit wiedergeben, sondern Gefühle und Gedanken ausdrücken, das Abstrakte.

Kleinefeld malt aus der Erinnerung zu klassischer Musik. „Was mich fasziniert, prägt sich ein“, sagt er. So sei auch das Bild „San Biagio / Montepulciano“ entstanden, das einen von zwei hohen Hecken gesäumten Pfad zeigt, der zu einer Abtei emporsteigt. „Für mich hatte der Anblick etwas Mystisches, fast Göttliches.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 16. Januar 2018 zu sehen. Geöffnet ist das Rathaus Montag bis Mittwoch von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis19 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am 7. Dezember ist der Künstler zwischen 17 und 19 Uhr vor Ort und freut sich auf Gespräche mit Besuchern der Ausstellung.