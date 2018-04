Dreiste Masche : Wedel: Falscher Polizist zockt 84-Jährige ab

Die ältere Frau händigt zahlreiche Wertgegenstände aus. Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen am Telefon.

von Florian Kleist

26. April 2018, 17:09 Uhr

Wedel | Ein falscher Polizist hat einer 84-Jährigen in Wedel zahlreiche Wertgegenstände gestohlen. Seine Masche: Zuvor hatte ein mutmaßlicher Komplize angerufen, sich ebenfalls als Polizist ausgegeben und einen Termin für eine Übergabe vereinbart.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, hatte die Frau am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr den Anruf des Betrügers erhalten. Der Mann am anderem Ende der Leitung befragte sie zu den Wertgegenständen, die sie im Haus hat. Unter einem Vorwand kündigte der Anrufer eine Abholung der Gegenstände durch einen weiteren „Polizisten“ an.

Wie vereinbart erschien ein Mann an dem Haus der Geschädigten in der Königsbergstraße und gab sich als Polizist aus. Das Opfer übergab Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich. Bereits um 20 Uhr hatte eine 91-Jährige in der unmittelbaren Nachbarschaft ebenfalls einen derartigen Anruf erhalten. Als ihr anwesender Sohn das Telefon übernahm, legte der Täter jedoch auf. Die Geschädigte im jüngsten Fall beschrieb den Mann als zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß im geschätzten Alter von 40 Jahren. Er soll eine schlanke Erscheinung sowie dunkle Haare und einen Bart gehabt haben.

„Wir warnen außerdem davor, am Telefon Auskunft über aufbewahrte Wertgegenstände zu geben“, betont Polizeisprecher Dirk Scheel: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen sondern legen Sie einfach auf.“

