Wirtschaftsforum : Wedel blickt Richtung Skandinavien

Wedel | Das Thema „Games und Apps made in Hamburg! Chancen für Bildung und Wirtschaft – Auswirkungen auf die Metropolregion“ war der Auftakt für das erste Wirtschaftsforum „Wedel-at-Business“. Im vergangenen Jahr stand die „Revitalisierung von Industriebrachen – Flächenrecycling als Zukunftschance in Ballungsräumen“ im Mittelpunkt. Bei der dritten Auflage nun richtet sich der Blick Richtung Norden. „Deutsch-Skandinavische Wirtschaftsbeziehungen – Chancen für die Metropolregion Hamburg“ lautet am Donnerstag, 14. September, das Motto der Runde.

Erstmals findet die Veranstaltung im Schuppen 1, Standbaddamm18, statt. Bisher hatte die Verwaltung immer den Businesspark als Austragungsort gewählt. „Der Schuppen 1 am Strandbaddamm ist perfekt geeignet“, sagte Wirtschaftsförderer Manuel Baehr über den neuen Veranstaltungsort. „Denn direkt nebenan ist ein Beispiel dafür zu sehen, wie der Wirtschaftsstandort Wedel floriert. Dort entsteht der neue Firmensitz der Trioptics GmbH.“

„Während eine bekannte Hamburger Band in ihrem Song vom Sommer in Schweden nur träumt, haben die deutsche und die skandinavische Wirtschaft längst erkannt, wie wichtig gemeinsame Projekte und Entwicklungen für unsere Wirtschaftskraft sind“, sagt Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos). Das forschende Pharmaunternehmen AstraZeneca, einer der größten Arbeitgeber der Stadt, und der Maschinenbauer Tomra Sorting, eine innovative, weltweit agierende Technologie-Firma haben ihre Wurzeln in Skandinavien – und sind seit Jahren in der Rolandstadt ansässig. „Das ist für die Wirtschaftsförderung der Stadt Grund genug, die nördlichen Nachbarländer genauer in den Fokus zu nehmen“, teilte die Verwaltung mit.

Die eingeladenen Verantwortlichen aus Wirtschaft und Politik erwartet ein spannender Abend. Denn der skandinavische Markt ist unter anderem für die Feinmechaniker-Branche interessant. Aber auch Pharma-, Technologie- und Optoelektronik-Unternehmen sehen in den nordeuropäischen Königreichen großes Entwicklungspotential. Auf der Gegenseite ist für viele skandinavische Unternehmen auch der deutsche Markt sehr attraktiv. Die Veranstaltung legt deshalb den Fokus auf Schweden, Norwegen und Dänemark. Welches Entwicklungspotential für Wedeler Unternehmen in diesem Thema liegt, wollen die Wedeler Wirtschaftsförderer aufzeigen.

Holger Scholze, Moderator und TV-Börsenkorrespondent, wird die Veranstaltung im Schuppen 1 moderieren. Diskussionsteilnehmer sind außer Schmidt der Wirtschaftsjournalist Ulrich Ueckerseifer, häufig Gast im Westdeutschen Rundfunk (WDR) und im ARD Morgenmagazin, und Sven I. Oksaar, Honorarkonsul des Königreichs Schweden in Hamburg und Vorstandsmitglied der Schwedischen Handelskammer in Deutschland. Beide werden sich auch den Fragen der Besucher stellen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es bei der Wirtschaftsförderung Wedel unter Telefon (04103) 707234. Dort können sich Interessenten aus der Wirtschaft auch anmelden – oder über die Webseite der Stadt Wedel.

von Bastian Fröhlig

erstellt am 31.Aug.2017 | 13:00 Uhr