Öffentlichkeitsfahndung : Wedel: Bankbetrüger erschleicht sich vierstellige Summe mit gefälschtem Ausweis

Ein unbekannter Mann hat sich einen hohen vierstelligen Betrag in der Stadtsparkassen-Filiale im Famila-Fachmarktzentrum ergaunert. Die Tat ereignete sich bereits 2019 – doch die Polizei hofft nun auf Hinweise.

06. Januar 2021, 14:44 Uhr

Wedel | Die Kriminalpolizei Pinneberg hofft auf Hinweise bei der Fahndung nach einem Bankbetrüger, der sich einen hohen vierstelligen Geldbetrag in der Stadtsparkassen-Filiale im Wedels Famila-Fachmarktzentrum erschlichen hat. Laut Polizeipressesprecher Lars Brockmann hat sich die Tat bereits am 23. August 2019 ereignet. Aktuell wird nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen gefahndet.

Sechsstellige Auslandsüberweisung konnte noch storniert werden

Der Mann soll am Tattag gegen 17.30 Uhr die Filiale betreten und sich mit einem gefälschten Ausweis als Kontoinhaber ausgegeben haben. Die Angaben des Mannes seien zunächst plausibel erschienen, da der tatsächliche Kontoinhaber seinen Wohnsitz in Namibia hat, so Brockmann. Der Mann habe sich mehrere 1000 Euro ergaunern können. Eine Auslandsüberweisung eines sechsstelligen Betrags konnte laut Polizei noch rechtzeitig storniert werden.

Fahndung verlief bislang erfolglos

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Ermittler gehen daher nun mit einem Foto des Gesuchten an die Öffentlichkeit und hoffen auf Hinweise zur Identität des Mannes. Diese nimmt die Kripo Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.