Wasserpreis bleibt weiter konstant

Bilanz gezogen und die Weichen für das Wirtschaftsjahr 2018 gestellt hat der Ausschuss des Wasserbeschaffungsverbands (WBV) Haseldorfer Marsch auf seiner Sitzung im „Jägerkrug“ in Haselau. Das Wichtigste für die Kunden in Haseldorf, Haselau, Heist, Hetlingen, Holm und Moorrege: Der seit 2014 konstante Wasserpreis bleibt auch im neuen Jahr mit 1,60 Euro pro Kubikmeter unverändert.

Zum Auftakt der Zusammenkunft nahmen Verbandsvorsteher Hans-Werner Wulff und Geschäftsführer Thorsten Möller drei Ehrungen vor, die nicht alltäglich sind. Johann Baumgarten aus Moorrege und Heinz Bossert aus Holm wurden für 25-jährige Zugehörigkeit zum Verbandsausschuss ausgezeichnet. Noch länger bei dem Wasserversorger tätig ist Gerhard Koopmann aus Haseldorf, der seit 40 Jahren Sitz und Stimme im Ausschuss hat. Als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Interesse ihrer Gemeinde bekamen die drei Jubilare Weinpräsente.

Der WBV versorgt inzwischen 15 000 Einwohner mit Trinkwasser, das er aus dem Wasserwerk neben der Regio-Klinik Wedel bezieht. Das Hauptleitungsnetz hat eine Länge von 124 Kilometern. Das Hausanschlussnetz ist 137 Kilometer lang und verteilt sich auf 6800 einzelne Versorgungsanschlüsse. Wie Geschäftsführer Möller weiter mitteilte, werde sich der Wasserverkauf im kommenden Jahr auf 700 000 Kubikmeter belaufen, was einem täglichen Pro-Kopf-Verbrauch von etwa 127 Litern entspricht.



Sanierungen in Holm geplant





Auch der vom WBV-Vorstand empfohlene Zeit- und Finanzierungsplan fand die Zustimmung des Ausschusses. Danach ist vorgesehen, die Sanierung der Guss-Leitung im Friedhofsweg in Holm fortzusetzen. Jetzt kommt der Abschnitt zwischen den Straßen Steinberge und Am Felde an die Reihe. Geplant ist ferner der Ersatz der Guss-Leitungen im Kahlenkamp und in der Hetlinger Straße in Holm.

Rohrnetzmeister Martin Steinbrecher berichtete von insgesamt 13 Rohrbrüchen im auslaufenden Jahr. Der größte davon betraf die Kirchenstraße in Moorrege, wo am 6. September eine Zementleitung auf einer Länge von einem Meter geplatzt war. Erst nach einwöchiger Sperrung konnte die Straße wieder freigegeben werden.