Wasserfrau ist Wassermann

Bis zum 16. Dezember zeigt Karin Goetzen ihre Acrylbilder / Zweites Kunstwochenende in der Haseldorfer Galerie „Kleine Tenne“

von shz.de

16. November 2018, 16:00 Uhr

Besonders Wasser hat es der Pinneberger Malerin Karin Goetzen angetan. Und wer ihre großformatigen Bilder in der Haseldorfer Galerie „Kleine Tenne“ sieht, spürt in dem so gemütlichen und heimeligen Reetdachhaus nicht nur das kühle Nass, sondern auch den Wind, sieht wie er Sandwolken von den Dünen und weiße Gischt von den Wellen vor sich hertreibt.

Vielleicht komme ihre Affinität zu Wasser dadurch, dass ihr Sternzeichen der Wassermann sei, überlegt die Wasserfrau, die so gern die Farben des Meeres und der Seen in Weiß, Blau, Grün oder Grau in geheimnisvoller Acrylmischtechnik widergibt. Aber sie kann auch anders. In warmen Erdfarben, die sie durch die Wolken hindurch aus einem Flugzeug auf ihren Reisen beobachtet hat. Den dunklen Lavastrand auf Lanzarote beispielsweise oder als ganz anderes Thema die grauen Herren, die Zeitdiebe aus Michael Endes Jugendroman Momo, die schemenhaft im Raum verschwinden.

Die Malerin, die in einer Hamburger Ateliergemeinschaft arbeitet, ist engagierte Mitstreiterin in der Künstlergemeinschaft „KiM“, Kunst im Mittelpunkt, hat bereits in vielen Ausstellungen ihre Werke gezeigt und hat in dieser Hinsicht auch noch eine Menge vor.

Die zweite Künstlerin, die auch an diesem Wochenende in der „Kleinen Tenne“ ihr Können anbietet, ist Julia Flemig aus Axelshof bei Kummerow in Mecklenburg- Vorpommern und bei ihr geht es vor allen Dingen um das innere und äußere Wohl der Interessenten. Sie fertigt in liebevoller Heimarbeit leckere Marmeladen und Säfte, Sirup und Soßen, süffigen Eierlikör für den leiblichen Genuss, aber auch duftende Badezusätze für sanfte Streichelhaut, zusammengesetzt aus Ziegenmilchtrockenpulver, Blüten und wertvollen Ölen. Jeder und jede darf an bereit gestelllten Testern schnuppern und schließlich noch in ihre raffiniert geschnittenen Capes schlüpfen, die sie aus Fliesstoff geschnitten und dekorativ umrandet hat.

Die Ausstellung der beiden Künstlerinnen, die von den vorweihnachtlichen Geschenkartikeln eingerahmt wird, die Galeristin Brunhilde Schmalisch immer mit sicherem Geschmack auswählt und zeigt, dauert noch bis zum 16. Dezember.

Zu dem zweiten Kunstwochenende, morgen und Sonntag, 18. November, hat Schmalisch die Kunsthandwerkerin und Töpferin Christa Welte-Jörn aus Telschow Landkreis Prignitz in eingeladen. Die gelernte Töpferin fertigt künstlerische Alltagsgegenstände wie Seifenschalen, Butterdosen, Salzstreuer, Hängevasen, Adventsstecker und Gartenfiguren an. In jedem Stückchen Handwerkskunst wohnt ein Zauber inne, schwärmt die Galeristin. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen „auf der Straße“. Familie Welte half Schmalisch bei einer Autopanne. Schnell entdeckten sie eine gemeinsame Leidenschaft: die Keramik.