Wahldampfer in stürmischem Applaus

vergrößern 1 von 3 Foto: Stolzenberg (2) 1 von 3

Schon beim ersten Song – eine Abwandlung des unvergesslichen „Willkommen! Bienvenue! Welcome!“ aus dem 1966er Musical „Cabaret“ – klatschte das Publikum den Rhythmus mit. Denn die Zuschauer kannten sich aus. Viele waren Stammgäste des Wahlkabaretts im Theater Wedel. Einige verrieten, dass sie sich die Show pro Wahljahr sogar mehrmals zu Gemüte führen. Ohne Zweifel, das Wahlkabarett ist ein Kult-Event.

Die langjährige frühere Stadtpräsidentin Sabine Lüchau rechnete sich gern zu den Fans. Ebenso Bürgermeister Niels Schmidt. Stadtbücherei-Chefin Andrea Koehn war da und genoss die vielen witzigen Einfälle. Anders als früher sei es diesmal, das liege wohl an der ganz anderen politischen Gegenwart, philosophierte sie. Ehemann Michael Koehn, Vorstand des Klimaschutzfonds Wedel, stimmte zu. Monika Dohmen vom Kulturforum freute sich über die vielen versteckten Spitzen in den Texten. So ging es auch ihrer Tischnachbarin Annelie Wedemeyer. Sie hatte besonderen Spaß an den Auftritten des stämmigen Matthias Zigann: „Der hat den richtigen Resonanzkörper für seine Stimme“, meinte sie bewundernd.

Neben der gereiften Mehrheit in den Zuschauerreihen fielen ein paar 17-Jährige natürlich auf. Kira Oellerich, Lina Grote und Lara Maychrzak durften bei den Landtagswahlen im vergangenen Mai erstmals mitwählen und wollten jetzt die humorvolle Seite ihres demokratischen Grundrechts kennenlernen. An Politik waren sie nicht übermäßig interessiert, aber ihr Freund Leif Schmidt spielte mit. Das war ein weiterer Grund für ihren Theaterbesuch.



27 Nummern ohne doppelten Boden

27 Nummern, auf zwei „Wahlgänge“ verteilt, gaben die Mimen zum Besten. Ihre Texte mussten sich gut beherrschen, denn es gab keinen Souffleur. Die Proben seien anstrengend und zeitaufwendig gewesen, verriet Lena Prehn, die diesmal zwar nicht mitspielte, aber viele Texte beigesteuert hatte.

Was alle Nummern als roter Faden verband, war die Idee einer verkorksten Kreuzfahrt. „Wir schiffen das“, war ihr Motto, denn es ging darum, die Merkel-Weisheit „Wir schaffen das“ in alle Welt zu exportieren. Nur dass ihr Dampfer nirgends ankam, denn er fuhr im Kreis herum. Und das in dem Teil des Theaters, der normalerweise dem Publikum vorbehalten ist. Die etwa 100 Zuschauer saßen dafür auf der Bühne, auf langen Bänken und an Bierzelttischen. Hier durfte auch gebechert werden. Bier und andere Getränke gab es am Tresen.

Bis zum 23. September dampft der Wahlkabarett-Luxusliner noch durch das Theater im Rosengarten, von Donnerstag bis Sonnabend um 20 Uhr und sonntags um 19 Uhr. Am 17. September gibt es um 11 Uhr zusätzlich eine Matinée und am 23. September eine Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr. Ticketpreis: 14,50 Euro, neun Euro für Jugendliche. Vorverkauf telefonisch unter der Nummer (0 41 03) 9 67 90 67, per E-Mail an kasse@theater-wedel.de oder im Internet über www.reservix.de.