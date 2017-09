Kritik : VW-Event: Wedel-Werbung verpennt?

vergrößern 1 von 2 Foto: Oliver Gabriel 1 von 2

Wedel | Zwei Wochen lang jeden Tag 50 internationale Journalisten, denen VW den neuen Polo schmackhaft macht, und das alles am Schulauer Hafen: Die Weltpresse zu Gast in Wedel (wir berichteten). Und merkt sie das denn auch? Nein, oder zumindest bei Weitem nicht in der Form, wie sie es könnte, sagt Martin Schumacher, ehemals Wedel-Marketing-Vorstand und in der örtlichen FDP-Fraktion Sprecher für Stadtmarketing-Fragen. Er spricht von einem „kläglichen Versagen der städtischen Öffentlichkeitsarbeit“.

Mit Blick auf die jüngst beschlossenen strategischen Ziele der Stadt – eben eine „aktive Öffentlichkeitsarbeit“ und eine „zielgerichtete Informationspolitik“ – stellt Schumacher fest: „Die erste und bisher größte Chance nach diesen Beschlüssen, Wedel und die Stärken unserer Stadt ins Bewusstsein hunderter Journalisten zu bringen, wurde kläglich vertan.“

Dabei sei das Instrumentarium, die „Marke Wedel“, die zu entwickeln Stadt und Marketingverein vertraglich vereinbart haben, einfach und vielfältig, sagt der langjährige Leiter der Öffentlichkeitsarbeit beim NDR. Schumacher nennt neben einem Infostand am Hafen etwa einen persönlichen Brief mit einer Einladung, Wedel auch ohne Polo kennenzulernen, oder Infomaterial über die Stadt, die Bürgermeister oder Wirtschaftsförderung in Abstimmung mit VW den Journalisten hätten zukommen lassen können. Auch eine Einladung zu einem Schiffstörn, um von der Wasserseite aus zu vermitteln, was Wedel überregional interessant mache, führt Schumacher als mögliche PR-Maßnahme an. Dabei hätte man etwa auf die renommierte FH, den hohen Freizeit- und Naherholungswert, eine lebendige Kulturszene, Maritime Meile und auch 18 Hektar neue Gewerbeflächen im Business-Park aufmerksam machen können. „Darüber erfährt jetzt keiner der vielen hundert Journalisten etwas und verarbeitet die Themen selbst oder gibt sie an seine Redaktionskollegen weiter. Chance gehabt, Chance vertan, sehr schade“, so Schumacher.

Schmidt glaubt nicht an große PR-Effekte

In punkto Business-Park-Werbung gibt es von Bürgermeister Niels Schmidt, der auch Vize-Vorsitzender von Wedel Marketing ist, eine klare An- respektive Absage: „Solange wir uns im Klageverfahren befinden, halten wir da die Füße still. Da werden wir erst wieder trommeln, wenn klar ist, dass wir ein sicheres Ufer erreicht haben.“ Generell kann Schmidt die Kritik Schumachers nur bedingt nachvollziehen. „Die Journalisten sehen und erleben Wedel von der Schokoladenseite, an der das Event stattfindet. Und die Agentur wird bestätigen können, dass man mit uns in solchen Angelegenheiten gut zusammenarbeiten kann“, so der Verwaltungschef. Dies sei auch eine Form von Wirtschaftsförderung.

Für die Stadt sei wichtig gewesen, dass die Präsentation ohne störenden Lärm und Verkehr über die Bühne geht. Dies sei der Fall. Zudem bekomme Wedel einen fünfstelligen Betrag nur dafür, dass die Stadt die Fläche zur Verfügung stellt. Weiter in Richtung Marketing hätten keine Überlegungen stattgefunden, so Schmidt. „Aber ich glaube auch, dass das bei einer Autovorstellung für Fachjournalisten keinen großen Effekt gehabt hätte.“

von Oliver Gabriel

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr