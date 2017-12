Panorama-Bericht : Vorwurf der illegalen Müllentsorgung gegen Wedeler Firma

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul/dpa 1 von 1

von shz.de

erstellt am 12.Dez.2017 | 17:21 Uhr

Harte Vorwürfe des NDR-Magazins Panorama gegen eine Wedeler Firma: In der Sendung am Dienstagabend um 21.15 Uhr wird die Firma beschuldigt, illegale Mülllager betrieben zu haben. Verantwortlich sein soll ein Firmengeflecht von Vater Wolfgang B. und Sohn Jan Stephan B., das in mehreren Bundesländern aktiv sein soll. In einem Fall habe der Steuerzahler die mehrere Hundertausend Euro teure Entsorgung des Abfalls übernehmen müssen.

In Brandenburg sind laut Panorama zwei der Firmen in einen Skandal von illegaler Müllentsorgung verstrickt, den das Landgericht Potsdam im vergangenen Jahr aufgerollt habe. Sie sollen mehrere Lkw-Ladungen Hausmüll umdeklariert und in einer Kiesgrube bei Markendorf (Landkreis Teltow-Fläming) verklappt haben. Zwischen März 2006 und Juli 2007 seien dort knapp 75.000 Kubikmeter Müll illegal entsorgt worden. Aus dem schriftlichen Urteil gegen die Grubenbetreiber, das laut NDR dem Sender vorliegt, gehe hervor, dass die mittlerweile abgewickelte Firma „Weser Recycling Drakenburg“ in das Verklappungsgeschäft stark involviert gewesen sei. Auch die „Barnekow Recycling GmbH“, die im niedersächsischen Drakenburg sitze, habe Müll in die Grube geliefert. Für beide Firmen sind laut NDR Wolfgang und Jan Stephan B. verantwortlich.

Auch in Potsdam soll ein Müll-Prozess laufen, in dem es erneut um eine Kiesgrube geht. Auch hier soll die „Weser Recycling Drakenburg“ verwickelt sein. Weitere Probleme gibt es nach Recherchen von Panorama in Barnekow bei Wismar und im niedersächsischen Rethem. In Wedel, so der NDR, verstoße eine weitere Müllfirma Jan Stephan B.s immer wieder gegen Auflagen des Landesumweltamtes Schleswig-Holstein. Wolfgang und Jan Stephan B. haben sich nach Angaben des NDR nicht zu den Vorfällen äußern wollen.