Vor Haseldorf dem Wetter trotzen

Imposanter Besuch des Besan-Ewers Johanna / Kulturvereins-Chef Thomas Herion lädt Crew zum Feiern ein

31. Juli 2018, 16:00 Uhr

Die Einfahrt von der Elbe in den Haseldorfer Hafen ist schon für durchschnittlich große Boote ein Problem. Bei einem 18,62 Meter langen und 4,76 Meter breiten Besan- Ewer erfordert der ausgeklügelte Zickzackkurs in den tidenabhängigen Sportboothafen schon die hohe Schule der Navigation.

Der Skipper Joachim Elfers aber beherrscht den Ewer Johanna bis ins kleinste Detail und manövrierte ihn am vergangenen Sonnabend zusammen mit der Crew unter Motorantrieb und eingezogenen Segeln sicher an den Anleger im Hafen. Zuvor hatten sie das große Museumsschiff in dem kleinen Hafenbecken in einem geschickten Manöver gedreht, um gleich startklar zum Auslaufen am nächsten Morgen zu sein.

Elfers und seine Crew, alle Mitglieder des Vereins „Freunde des Besan-Ewer Johanna“, befinden sich zurzeit auf einem Ausbildungstörn und hatten auf Einladung des Vorsitzenden des Kulturvereins Haseldorfer Marsch, Thomas Herion, den ersten Zwischenstopp ihrer einwöchigen Tour im Haseldorfer Hafen eingelegt. Ausgelaufen waren sie mit dem alten Ewer am späten Morgen bei ruhiger See und unter sengender Sonne in Hamburg-Finkenwerder, dem Heimathafen der Johanna.

Schon vor Stade schlug das Wetter um und die Johanna geriet in heftiges Sommergewitter mit starken Windböen und Niederschlag. Da die Wetterlage natürlich vorher bekannt und die Vorboten am Himmel deutlich sichtbar waren, gab es für Elfers und die Crew die erste Möglichkeit, eine extreme Situation an Bord zu trainieren. Die bunt gemischte Mannschaft aus allen Berufen mit Michael Dackau, Sabine Hansen, Susanne Weber, Pascal Lubin, Annette Schmidt und dem spontan an Bord gegangenen Julian Konrath aus Graz, der sich zurzeit auf Weltreise mit seinem Motorrad befindet, zeigte ein perfektes Miteinander. Sie alle lieben die Johanna, die Eigentum der Stiftung Hamburg Maritim ist, und von den etwa 60 Vereinsmitgliedern gehegt, gepflegt und gesegelt wird. Finanziert werden die notwendigen Sanierungsarbeiten und Unterhaltskosten mit Charterfahrten.

Die Schiffstouren beginnen in der Regel im Kutterhafen in Finkenwerder. Dann geht es mit Abstechern in die Nebenflüsse elbabwärts. Die Routen richten sich nach Wind und Tide. Sie dauern rund viereinhalb Stunden. Es können aber auch längere Fahrten mit Übernachtung gebucht werden. Die Johanna wird von einem Schiffer geführt, der speziell ausgebildet ist und ein Patent hat, um den Ewer sicher zu lenken.

Für die Mannschaft endete der Abend vergnüglich mit einer zünftigen Party im Garten von Herion, der durch einen Tauschhandel dafür gesorgt hatte, dass die Johanna eine identische Maschine bekam. Bevor es am nächsten Morgen um fünf Uhr weiter gen Nordsee ging, wurde in lauer Sommernacht noch viel geklönt, gegessen und getrunken.

