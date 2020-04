Von einem Land, das glücklich macht

„Heimat fühlen in Schleswig-Holstein“: Der Wedeler Autor Carsten Dürkob hat zwischen den Meeren recherchiert – ein Interview

von Matthias Kirsch

21. April 2020, 18:30 Uhr

Wedel | Macht Schleswig-Holstein glücklich? Der Verdacht liegt zumindest nahe, wenn man dem Glücksatlas glaubt, der die Bewohner des Küstenlands ganz vorn sieht. Der Wedeler Autor und Publizist Carsten Dürkob ist dem nachgegangen, ist rumgefahren, hat Schleswig-Holsteiner getroffen und interviewt. Herausgekommen ist ein Buch, das das Heimatgefühl auslotet. Oliver Gabriel hat sich mit ihm darüber unterhalten.

Herr Dürkob, der Zusammenhang zwischen Heimat und der Top-Position von Schleswig-Holstein im Glücksatlas, den Sie in Ihrem Buch aufzeigen: War das eine Arbeitshypothese oder Ergebnis Ihrer Recherche?

Carsten Dürkob: Da sind einfach zwei Dinge zusammengestoßen. Ich kann ja nicht voraussetzen, dass Glücklichsein und Heimat etwas miteinander zu tun haben. Und so fängt das Buch auch an. Mit der Frage: Kann das etwas miteinander zu tun haben? Der Glücksatlas sagt uns nicht, warum die Schleswig-Holsteiner die glücklichsten Menschen bundesweit sind. Er sagt nur, dass sie es sind. Woran mag das liegen? Diese Frage war für mich nur der Ausgangspunkt. Und von da aus habe ich mich in alle Richtungen bewegt.



Und sind letztlich zu eben dem Schluss gekommen, dass das Glücklichsein der Schleswig-Holsteiner mit ihrem Heimatgefühl zu tun hat?!

Es gab diese zwei unterschiedlichen Positionen. Heimat hat für mich eine wichtige Bedeutung für den Menschen, ohne dass er sich dessen immer bewusst ist und dass er das spontan sagen könnte, was für ihn Heimat ist. Und das andere war der Glücksatlas. Und ich dachte: Passt das irgendwie zusammen? Ich hab ja Heimat gelernt durch den Heimat- und Sachunterricht in der vierten Klasse. Und ich habe diesen Unterricht geliebt. Meine Eltern sind mit mir damals auch viel durchs Land gefahren und ich habe dann so meine Punkte gefunden und Dinge kennen gelernt. Meine Initiation in Schleswig-Holstein hat also schon sehr früh stattgefunden. Und wenn man das dann nach Jahren überprüft, was es denn eigentlich ist. Heimat ist ja ein Begriff, der in den letzten fünf bis sieben Jahren in aller Munde ist. Die Landwirtschaftsindustrie nutzt ihn, der Lebensmittelhandel nutzt ihn, und auch die Politik.



Heimat ist aber auch ein Begriff, der quasi noch in der Reha ist. Wedel hat zum Beispiel noch vor gar nicht langer Zeit das Heimatmuseum noch ganz bewusst in das Stadtmuseum umbenannt. Ist das also bewusst? Wie gehen Sie damit um, mit dem Begriff. Politisieren Sie ihn?

Nein. Ganz im Gegenteil. Weil dieser Begriff so vielfältig verwendet wird und weil er so schillert und diese belastete Vergangenheit hat, ist es wichtig herauszubekommen: Was ist es denn eigentlich. Und es zeigt sich: Man kann ihn nicht politisch definieren. Manches von dem, was da versucht wird, erregt den Verdacht von Demagogie.

Was also definiert Heimat für Sie?

Heimat ist etwas, was in jedem einzelnen Menschen tief drin beschlossen ist. Das kann der Raum sein, die Stadt, die Kommune, in der man lebt, und jeder Weg und Steg, wenn man sich freut, wenn man ihn wiedersieht. Heimat kann die Verbundenheit mit der Geschichte sein. Beispiel Doppeleiche, Beispiel Roland in Wedel. Heimat kann eine kulturelle Verwurzelung sein, weil man in der Schule etwas in über den Schimmelreiter gelesen hat, und Jahre später entdeckt man ihn wieder, weil es gerade eine Sturmflut gegeben hat, und man erinnert sich vage daran und fühlt sich irgendwie verortet. Wir würden ja hier keine Bergromane lesen. Heimat kann auch etwas Soziokulturelles sein. Das kann mit Rezepten zusammenhängen. Das kann damit zusammenhängen, dass ich bei einem Sozialdienstleister ehrenamtlich tätig bin. Wenn wir 20 000 Wedeler befragen, kriegen wir 20 000 Begriffe von Heimat. Das ist in jedem Einzelnen drin.



Das heißt, dies ist auch kein politisches Buch? Oder ist es gerade deshalb auch politisch?

Hintenrum ist es natürlich politisch, indem ich sage: Man kann diesen Begriff nicht besetzen. Aber die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Heimat sein kann. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich an jeder Milchkanne schnelles Internet haben. Wir müssen dies, das, jenes bekommen. Es ist nicht Sache der Politik, das Internet zu verlegen, aber sie muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Interessant war hierzu der Landtagspräsident (Klaus Schlie, Anmerkung der Redaktion). Der sagt: Ja, Heimat ist für mich was ganz wichtiges, die Leute leben daraus, ich merke das aus meiner Region – er kommt ja aus Mölln –, wie die Leute da reagieren, auf Geschichte, auf Traditionen, auf Kultur, und ich würde mir schon wünschen, dass der Begriff Heimat im Heimat- und Sachunterricht wieder ein größeres Gewicht bekäme. Das war Anfang Mai. Drei Monate später geht die Kultusministerin von Schleswig-Holstein (Karin Prien, Anm. der Redaktion) hin und streicht den Begriff Heimat aus dem Unterrichtsnamen. Große Klasse. Das heißt: Hier gibt es erhöhten Verständigungsbedarf. Was Heimat eigentlich ist und wie sie wirkt, ist nicht klar.



An wen richtet sich also dieses Buch? Für wen haben Sie es geschrieben?

Im Prinzip an alle 2,8 Millionen Schleswig-Holsteiner, die sich vielleicht darüber klar werden können: Was bedeutet Heimat für mich? Dass meine Interviewpartner nun vorwiegend aus der Sphäre der Berufs-Schleswig-Holsteiner kommen, das ist quasi naturgegeben. Wir haben im Verlag auch schon darüber nachgedacht, ob man es denn hinbekommen könnte, sozusagen den gemeinen Schleswig-Holsteiner zu befragen und daraus etwas zu destillieren. Das ist natürlich ein Riesen-Aufwand.



Stichwort Interviewpartner: Wie haben Sie die genau gefunden beziehungsweise ausgewählt?

Wir wollten jemanden aus der Politik, aus der Kultur und im weitesten Sinn Heimatpflege haben. Da kann man natürlich nicht an dem Vorsitzenden des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds (Jörn Biel, Anm. der Redaktion) vorbei. Und der Rest ging dann auch ein bisschen nach Geografie.



Kann man mit einem Satz sagen, warum die Schleswig-Holsteiner glücklich sind? Ist es also, weil sie hier besser, anders als woanders Heimat fühlen?

Bayern fühlen in Bayern ganz bestimmt auch Heimat. Auch wenn man das Gefühl hat, dass da sehr viel mehr Marketing dahinter steckt, hinter dieser ganzen Verkleidung und dem Oktoberfest und so weiter. Hier bei uns scheint es mir etwas natürlicher zu sein. Es scheint mir damit zu tun zu haben, dass die Menschen – ruhiger wäre übertrieben, aber dass sie ein Leben stärker im Rhythmus der Jahreszeiten leben, dass sie mehr verbunden sind mit dem, was sie umgibt. Ich habe den Eindruck, dass die Schleswig-Holsteiner stärker in diesem Rhythmen leben, stärker der Natur verbunden sind und aus diesem langsamen jahreszeitlichen Rhythmus ihr eigenes Lebensgefühl entwickeln. Aber das wäre auch eine These, die man erst wieder versuchen müsste, zu erhärten. Ich glaube aber, dass es in diese Richtung geht: Dass die Schleswig-Holsteiner mehr eins sind mit dem, was sie hier haben, und aus dem machen sie was. Ich habe das Gefühl, Schleswig-Holstein ist ein menschengerechtes Land.



Wir kommen also bei Konsum- und Zivilisationskritik raus?

Also, interessant ist ja, wenn man beispielsweise versucht, in Hamburg Kleidung einzukaufen, das bisweilen ruppige Desinteresse, das einem da entgegen kommt. Wenn man dann rausfährt ins Land, nach Wilster oder Meldorf, da sieht das schon ganz anders aus. Wie man da behandelt wird. Ich hab wirklich das Gefühl, die Leute sind da draußen mehr im Takt mit sich.



Sind Sie als gebürtiger Wedeler, also Schleswig-Holsteiner glücklich?

Ich bin durchaus der Meinung, dass Schleswig-Holstein glücklich macht. Das hat für mich auch was mit dieser frühen Sozialisation zu tun: Schleswig-Holstein sagt mir was, Schleswig-Holstein macht mich glücklich, du kannst dich nicht wirklich verfahren. Spätestens nach einer halben Stunde stehst du an irgendeiner Küste und dann kannst du dich wieder orientieren. Es ist übersichtlich. Die Schleswig-Holsteiner haben irgendwie den Bogen raus, dass sie nicht nur funktionierende Automaten sind.