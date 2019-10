Von der Tanzschule zu The Voice

Die Elmshornerin Sabina Noronha stellt sich bei The Voice of Germany den Coaches / Auch in Heist trat die Sängerin bereits auf

07. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Heist/Elmshorn | Mit zehn Jahren hat sie schon neben DJ Bobo getanzt, jetzt mit 29 steht sie auf der Bühne von The Voice of Germany. Die Elmshornerin Sabina Noronha hat es in die Blind Auditions der Sat 1 Casting Show geschafft. Am Sonntag ist ihr großer Auftritt zu sehen. Auch das beschauliche Heist hat eine Verbindung zu Noronha: Im Dezember 2018 trat sie dort zur Eröffnung des Cafés „Café und Kultur“ auf, das ihre Mutter Marie-Luise Tornowski betreibt. Auch im Sommer ist sie noch einmal dort aufgetreten.

Angemeldet hat sich die Elmshornerin aber nicht selbst. Das hat eine Freundin für sie gemacht. „Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht. Ich habe dich bei The Voice of Germany angemeldet“, erinnert sich Noronha an die Nachricht ihrer Freundin. „Dann hat sie geschrieben, dass sie einfach will, dass man mich hört, dass andere mich hören und nicht nur im kleinen Kreis. Das hat mich sehr berührt. Und ich habe gesagt, klar ich gebe mein Bestes. Ich bin ihr sehr dankbar.“

Bei dem Casting-Format geht es vor allem um die Stimme. Deshalb sind die Coaches den Künstlern in der ersten Runde, den Blind Auditions, abgewandt und können nur hören. Entscheiden sie sich dafür, das Talent in ihr Team aufzunehmen, drehen sie sich um. Für Noronha eine ungewohnte Situation, denn ihr steckt das Tanzen im Blut. Angefangen hat sie mit drei Jahren und 2001 stand sie sogar schon mit ihrer Tanzgruppe auf der Bühne neben DJ BoBo. Seit zwei Jahren lebt die gebürtig aus Bremerhaven stammende Künstlerin nun in Elmshorn und ist hier Lehrerin an zwei Tanzschulen.

Dass ihre Stimme so gut ankommt, war für die 29-Jährige eine Überraschung: „Ich habe viel gesungen, aber ich habe es nie bewusst wahrgenommen, weil ich immer mit dem Tanzen beschäftigt war“, erzählt sie. Mit einer klassischen Gesangsausbildung und Erfahrungen als Solokünstlerin auf Hochzeiten gewappnet, geht es dann auf die ganz große Bühne bei The Voice of Germany. Dort wird sie ’I will never love again’ von Lady Gaga aus dem Film ’A Star is born’ singen. „Als ich es das erste Mal im Kino gehört habe, hat es mich sofort berührt. Ich konnte einfach so mitfühlen“. Ihre Aufgabe in den Blind Auditions sei es dann, „die Emotionen rüberzubringen, so dass sich hoffentlich jemand umdreht.“

Einen echten Favoriten unter den Coaches hat das Gesangstalent nicht. „Es sind halt alles coole Künstler. Sido ist ein mega cooler Typ und hat uns in Deutschland mit deutscher Hip-Hop-Musik geprägt. Mark Forster – wenn der was macht, ist es immer ein Nummer-eins-Hit. Dann haben wir Alice Merton. Sie ist klein, sie ist jung und was hat sie schon alles erreicht – und das international. Und Rea Garvey, sowieso ein Urgestein. Da braucht man auch nicht viel sagen.“

Und wenn sie in die nächste Runde kommt? Dann will sie zeigen, dass sie noch mehr außer Balladen singen kann. Nur beim Rappen, da ist sie raus, sagt sie. „Da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Das kann ich nicht, das können andere viel besser.“ Und wenn es nicht klappt? „Ich lasse das erstmal auf mich zukommen, sonst ist der Druck viel zu groß. Das ist auch mein Motto: Ich gebe immer mein Bestes, mehr kann ich nicht machen. Wenn’s reicht, dann reicht’s und wenn nicht, dann nicht“. Sicher ist aber, dass die 29-Jährige mit Herzblut bei der Sache ist. „Alles was ich auf der Bühne mache, ist immer mit Liebe gemacht. Das bin immer ich, zu 100 Prozent.“ Ob sie es in eines der vier Teams schafft, erfahren die Elmshorner am Sonntag bei der Übertragung auf Sat.1.