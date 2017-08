Vom Wandel in der Sterbekultur

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Am 31. August 1667 starb Johann Rist im Alter von 60 Jahren. Den 350. Todestag, respektive den Tag, an dem sich die Trauerfeier für den Gelehrten, Dichter und Pastor zum 350. Mal jährt, nimmt die Johann-Rist-Gesellschaft zum Anlass für eine nicht alltägliche Gesprächsveranstaltung. Unter dem Titel „Die Schule des Sterbens“ sollen am Dienstag, 12. September, Beerdigungsriten damals und heute sowie der Wandel in der Kultur des Sterbens über vier Jahrzehnte betrachtet werden.

Ausgangspunkt für den Abend ist die Trauerpredigt für den Verstorbenen, die Johann Hudemann seinerzeit unter dem Titel „Ars bene moriendi“ – die Kunst des guten Sterbens – verfasste. „Ein sehr ausführlicher Text, der durch Gedichte sowie Noten und Texte der Trauermusik Christoph Bernhards angereichert und veröffentlicht wurde“, weiß Erhard Felske, Vorstandsmitglied der Rist-Gesellschaft. Die in allen Teilen erhaltene Publikation sei ein „seltenes faszinierendes Dokument frühzeitlicher Beerdigungskultur“, so Felske.

Und Grund genug für die Gesellschaft, ein „Sterbensritual aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges“ – so der Untertitel der Veranstaltung – näher zu beleuchten sowie die Texte in Auszügen vorzustellen. Diesen Part übernimmt Arno Schöppe, Gründungmitglied der Gesellschaft. Die Sterbekultur damals und heute beleuchtet aus theologischer Sicht Susanne Huchzermeier-Bock, Pastorin an der Immanuelkirche Wedel. Zudem wird Werner Ballendat, ebenfalls Rist-Gesellschafts-Vorstand und Vorsitzender des Wedeler Friedhofsausschusses, heutige Beerdigungs-Riten vorstellen.

Beginn ist um 19.30 Uhr in der Risthütte, Küsterstraße 4. Der Eintritt ist kostenfrei. Platzreservierungen sind nicht möglich.

Die Rist-Gesellschaft will in einer weiteren Veranstaltung auch musikalisch an den 350. Todestag des Geistlichen und Gelehrten erinnern, der von 1632 bis zu seinem Lebensende in Wedel wirkte. „Lebensart und Sterbenskunst“ ist der Titel eines Konzerts in der Immanuelkirche am 8. Oktober. Unter anderem werden an jenem Sonntag die Cimbrische Cantorey und das Barockorchester Schirokko zu hören sein.

>

www.johann-rist.de

von Oliver Gabriel

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr