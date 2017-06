Oldtimertreffen in Holm : Vom Reiz der alten Traktoren

vergrößern 1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

Holm | Weil der Premieren-erfolg in 2016 so groß war, legen die 13 Männer vom Oldtimerzentrum Holm kräftig nach: Das Team um Siegfried „Siggi“ Vollendorf lädt für Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. Juni, zum zweiten Holmer Oldtimer-Treckertreffen ein. Die Teilnehmerzahl bei der ersten Trecker-Parade mit etwa 100 Oldtimern und 300 Schaulustigen hat Vollendorf dazu ermutigt, das Treffen auf zwei Tage auszudehnen. Und eine weitere Neuerung gibt es: Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat der Holmer CDU-Gemeindeverband übernommen. Das hat einen ganz praktischen Grund: Die Treckerfreunde bleiben von Verwaltungsarbeit, beispielsweise mit dem Finanzamt und der Gema, verschont.

CDU-Chef Uwe Hüttner übernimmt das gern, ist er doch selbst ein Treckerfan. Er besaß einen Deutz 3005 Baujahr 1965. Den Menschen im Wahlkreis der CDU–Landtagsabgeordneten Barbara Ostmeier ist der Oldtimer bestens bekannt, denn die Abgeordnete posierte darauf für ein Wahlplakat. „Ich habe ihn allerdings inzwischen verkauft“, gesteht Hüttner.

Ausgestellt werden dürfen Traktoren, die älter als 30 Jahre sind, wie beispielsweise der Schlüter DS 15, Baujahr 1951, von Rolf Ladiges. Er ist der zweitälteste im Fuhrpark der Organisatoren. Diesmal soll übrigens auch ein alter Buschhacker laufen. Er stammt von der Firma Jensen und ist Baujahr 1951. Karl-Heinz Ladiges hat ihn sich im Winter übers Internet für 1500 Euro gekauft und das drei Tonnen schwere Liebhaberstück mit seinem Unimog von Todesfelde im Kreis Segeberg nach Holm gezogen.

Die Club-Angehörigen stammen aus Holm, Heist, Wedel, Pinneberg und Haseldorf. Jüngstes Mitglied ist Henrik Hatje (18), der einen MC Cormic D 322 Baujahr 1963 fährt, der seinem Vater Olaf gehört. Beruflich haben sie rein gar nichts mit Treckern zu tun. Henrik ist in Hamburg Finanzbeamter in Ausbildung, der Vater ist Fuhrparkmanager. Senior des Teams ist mit 76 Jahren Vollendorf. Für das leibliche Wohl ist am Wochenende natürlich auch gesorgt. Es gibt Steaks und Würstchen vom Grill, ein Kuchenbüfett, Eis und Getränke.