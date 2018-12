Volles Haus beim Sozialverband

Jahresabschluss-Feier des SoVD-Ortsverbands Moorrege-Heist-Holm mit etwa 90 Mitgliedern / Vereinigung auf Wachstumskurs

von shz.de

04. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Der Hektik der Vorweihnachtszeit entfleucht sind 90 Mitglieder des Ortsverbandes Moorrege-Heist-Holm im Sozialverband Deutschland (SoVD). Sie trafen sich in Holm im Saal von Gasthof Ladiges unter den Motto „Gemeinsam statt einsam“ zur besinnlichen Jahresabschluss-Feier im Advent, bestens organisiert von der Vorsitzenden Karin Schubert.

Sie begrüßte auch die Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU) aus Moorrege, Jürgen Neumann (CDU) aus Heist und Uwe Hüttner (CDU) aus Holm unter den Ehrengästen. Nicht minder erfreut war Schubert, dass auch Reinhard Kühne (Uetersen), Ellen Ibing (Haseldorf-Hetlingen) und Joachim Funk (Wedel) von den Nachbarvereinen gekommen waren.

Schubert berichtete in ihrem Grußwort, dass die Zahl der Mitglieder im Sozialverband ständig wachse. Der Ortsverband habe inzwischen 430 Mitglieder. „Leider ist dies ein Zeichen, dass viele in ihrer sozialen Not die Hilfe des Verbandes suchen und auch bekommen“, so die Vorsitzende. Pastor Stefan Weißflog von der Kirchengemeinde Moorrege-Heist kommentierte in seiner Ansprache die biblische Weihnachtsgeschichte und verriet dabei mit einem Augenzwinkern auch, warum das Christkind in der Krippe lächelte.



Werbung für Veranstaltungen





Während der Kaffeetafel sorgte die Heistmer Akkordeongruppe mit einem Potpourri fröhlicher Lieder für Unterhaltung, ehe die Bühne Alleinunterhalterin Gerta Heykena aus Prisdorf gehörte. Die gebürtige Königsbergerin trug humorige Texte zum Schmunzeln in ihrer ostpreußischen Mundart vor. Mit gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern und Hinweisen von Schubert auf die künftigen Veranstaltungen klang die Zusammenkunft aus.