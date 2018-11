Viele Premieren, ein Abschied

Vorverkauf für Wedeler Musiktage 2019 startet im Dezember / Mathias Christian Kosel fungiert letztmals als Intendant

von Oliver Gabriel

21. November 2018, 16:00 Uhr

22. bis 31. März 2019: Da ist mächtig Musik drin. Mit einer Mischung aus Bewährtem und vielen neuen Namen auf der illustren Künstler-Liste fährt das Programm der Wedeler Musiktage auf. Wermutstropfen für die vielen Fans des Festivals: Das Zehn-Jahre-Jubiläum bedeutet zugleich den Abschied vom Intendaten. Mathias Christian Kosel wird letztmals die künstlerische Leitung der Musiktage übernehmen.

„Kosels neue musikalische und literarische Arbeitsfelder lassen sich nicht länger mit seinem Engagement in Wedel vereinbaren“, sagt Musiktage-Koordinator Martin Schumacher. „Er wird uns allerdings als Ratgeber weiter zur Seite stehen.“ Zudem beschert der Komponist, Lehrer und Arrangeur, der so Schmacher als „Klammer zwischen der lokalen und der internationalen Musikszene“ fungiert habe, Wedel zum Abschied noch einmal eine große Gala mit der Neuauflage eines der Musiktage-Highlights der Vergangenheit: Die Rede ist von dem Konzert „The Players“ am Sonnabend, 30. März.

Zuschauer können sich auf ein Wiedersehen mit dem Piano Virtuosen Grigory Gruzman und dem zwölfjährigen Ausnahmetalent Ben Lepetit sowie den Zwillingen Friederike und Karoline Stegemann freuen. Zudem bestreiten unter anderem das Duo Stefanie Kock und Alexander Kerbst, Piano-Star Karim Said, der Songwriter und Piano-Slam-Gewinner von 2014 Rosbeh, Sängerin und Schauspielerin Caroline Kiesewetter sowie Akkordeon-Künstlerin Natascha Böttcher das Gala-Programm – und das für einen guten Zweck: „The Player“ soll Benefiz-Event zu Gunsten von regionalen Kinderhilfsorganisationen sein.



Jazz zum Auftakt und Ausklang





Zu den Festival-Premieren zählen auch ein Konzert mit dem jungen Hamburger „Canea Quartett“ unter dem Motto „Von Bach bis Coldplay“ am Sonnabend, 23. März. Nordisch-romantische Klänge bringen die Wedel-Newcomer „Rungholt Ensemble“ einen Tag später in die Rolandstadt. Erneut ist auch dem Chorgesang ein eigener Abend gewidmet. Am Freitag, 29. März, treten unter anderem die Formationen Chorist, Choriosum, Vocalion und Spitzerdorf-Schulauer Männergesangverein auf. Die Klammer mit Auftaktkonzert und Ausklang bildet in diesem Jahr Jazz: Am 22. März gibt es „Broadway Classics“ vom Wedeler „Elbsound Jazz-Orchestra“. Letztes Event der Reihe ist „Les Hommes du Swing“ – Gipsy-Jazz von Musikern der Weiss-Familie am Sonntag, 31. März.

Letzteres Konzert ist erneut als Frühschoppen im „Elbe 1“ aufgezogen. Ansonsten dient das Rist-Forum des Wedeler Gymnasiums am Redder als zentraler Veranstaltungsort. Eine weitere Ausnahme sind die Piano-Master-Class-Kurse von Gruzman, die erneut im Musikzentrum Schulauer Hof stattfinden. Der Vorverkauf für das Festival startet mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt rund um den Roland am Sonnabend, 1. Dezember.

www.wedelermusiktage.de