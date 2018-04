Zukunftskonferenz : Viele Ideen für den Regionalpark Wedeler Au

Es wurden nicht nur neue Maßnahmen erläutert, Besucher konnten auch ihre Wünsche fürs Biotop einbringen.

von Inge Jacobshagen

27. April 2018, 16:00 Uhr

Wedel | „Das war sehr anregend“: Die scheidende Geschäftsführerin Barbara Engelschall ist zufrieden mit der Zukunftskonferenz, zu der der Regionalpark Wedeler Au Mittwochabend ins Rathaus eingeladen hatte. Rund 70 Besucher kamen, um sich die bisherigen Ergebnisse einer Konzeptstudie erläutern zu lassen – und auch selbst Ideen für eine Aufwertung des Biotops beizusteuern. Verinselte Naturschutzgebiete miteinander verbinden und grenzübergreifende grüne Netze auch über Äcker und Siedlungen hinweg zu schaffen ist die Kernaufgabe des Biotopverbunds Metropolregion zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, in dem der Regionalpark Wedeler Au das Teilprojekt „Biotope verbinden und erleben“ übernommen hat.

Es gehe darum, erklärt Engelschall, aus naturschutzfachlicher Sicht Maßnahmen zu entwickeln, die gleichzeitig auch eine Nutzung als Naherholung fördern. Wie lassen sich Dünen, Moore und Gewässer im Regionalpark ökologisch verbessern, effektiver verbinden und intensiver erleben? Darüber beraten bereits seit einem Jahr so genannte grüne Werkstätten, in denen Mitgliedsgemeinden und Naturschutzverbände, aber auch Wander-, Bauern- und Baumschulverband zusammensitzen. Ein konkretes Ergebnis daraus, das auf der Zukunftskonferenz vorgestellt wurde, ist beispielsweise eine Maßnahme, die die Mühlenau in Pinneberg betrifft. Das Gewässer ist stark begradigt und besitzt naturferne Ufer. Um die Au zu renaturieren, um Struktur ins Gewässer zurückzugeben, soll Kies eingebracht werden. Das sorge nicht nur für Verwirbelungen im Uferbereich. Zwischen dem Kies könnten sich zudem auch Kleinstlebewesen wieder gut verstecken, so Engelschall. Erste Versuche waren vielversprechend, jetzt soll die volle Maßnahme greifen.

In Wedel ist der „Landschaftskorridor Marienhof“ in Planung. Darunter fällt, dass nördlich der Flerrentwiete entlang des Wanderwegs ein Blühstreifen mit Wildblumen angelegt werden soll. Der bietet dann nicht nur Insekten Nahrung, sondern ist auch etwas fürs Auge des Fußgängers. Die Mittel für die Umsetzungen kommen aus dem Biotopverbund Metropolregion mit der Maßgabe, die Ideen bis Ende 2019 zu realisieren.

Wegen der zeitlichen Vorgabe müssten sie vorwiegend öffentliche Flächen in den Fokus nehmen, erläutert Engelschall. Aus dem Forum kam aber auch der Wunsch, Baumschulenland mit Knickstruktur und Blühstreifen ökologisch aufzuwerten. „Das geht dann natürlich nur im Dialog“, betont die Geschäftsführerin.

Waren die Besucher gleich zu Beginn gefragt, ihre Lieblingsplätze im Regionalpark zu markieren, durften sie sich nach den Referaten noch einmal einbringen – mit eigenen Wünschen und Vorschlägen. Was der Regionalpark leisten kann und was seine Arbeit ausmacht, diskutierten zum Abschluss dann noch einmal die Fachkräfte und Vertreter der Mitgliedergemeinden. Ihr Fazit fiel positiv aus: Länder- und gemeindeübergreifend sei die Zusammenarbeit sehr gut.