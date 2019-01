Viel Platt inne Kark

Kantorei Haselau und Nachwuchs-Mimen unterhielten mehr als 90 Gäste mit Gesang und Vorträgen

von shz.de

22. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Moin, Moin, hartlich Willkommen hier in unsere so scheune und so goot besuchte Hieliege Dreekönigs-Kark.“ Mit dieser Begrüßung des Haselauer Plattexperten Gerd Richert begann unter dem Motto „Plattdüütsch levt“ ein unvergesslicher und äußerst vergnüglicher Abend in der Haselauer Kirche. Zuvor hatte bereits Pastor Andreas-Michael Petersen die mehr als 90 Gäste und die Akteure Richert und Elsbeth Kruse mit den jungen Platten sowie Chorleiter Michael Horn-Antoni mit der Kantorei Haselau ebenfalls auf Plattdeutsch begrüßt.

Der Kirchenmusiker Horn-Antoni und der Regisseur, Schauspieler und Autor Richert hatten gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt, das bisher einzigartig war, denn die Verbindung von Haselauer Kirchenchor mit Liedern auf Plattdeutsch und Nachwuchstalenten, die im Wechsel mit dem Gesang Geschichten in Niederdeutsch in der Kirche erzählten, war eine Premiere. Auch das Publikum durfte mitmachen und sang gleich das erste Lied „Dor kaamt der Lüüd“ mit allen zusammen.

Im Anschluss erzählte Richert, der seit 56 Jahren bei der „Elmshorner Speeldeel“ mitwirkt und 24 Jahre lang ihr Vorsitzender war, die bewegende Geschichte „Schicksol, schetterig un schön“. Hier, wie auch in seiner Geschichte über den Kirchturm, wurden die Gäste in die Haselauer Kirchengeschichte vor etwa 60 Jahren entführt. Bei den Besuchern wurden schöne Erinnerungen wach.

Richert betonte, dass er den Erhalt der niederdeutschen Sprache als Aufgabe und sogar Pflicht den Vorfahren gegenüber betrachte. Basierend auf diesem Gedanken begann Richert vor elf Jahren mit Merle Mohr jungen Menschen die „scheunste Spraak de Welt“ beizubringen. Seit 2015 unterrichtet er acht Kinder und Teenager in Betonung, Mimik und Gestik. Seit zwei Jahren unterstützt ihn die Lehrerin Elsbeth Kruse. Der Erfolg zeigte sich auf der Bühne vor dem Altar bei den perfekt vorgetragenen und zum Teil urkomischen Geschichten wie „De Reis no Lübeck“, „Immer op de Lütten“ oder „Arfensupp bi Karstadt“ mit Finn Beutler, Noah Lüchau, Lea Kruse, Momme Wulff und Leefke Wulff. Lautes Lachen und Anerkennung erfüllten die heilige Stätte.

Die Kantorei beeindruckte mit ihren von Horn-Antoni komponierten vierstimmigen Sätzen die Liebhaber des Platt nicht weniger. Bei „Unbegrieplich Gnaad“ (Amazing Grace) floss so manche Träne. Auch die Version des Chores von „Dat du mien Leevsten büst“ berührte tief.