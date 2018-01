Neues Halbjahresprogramm : VHS Wedel setzt auf alte Stärken und neue Schwerpunkte

vergrößern 1 von 2 Foto: Oliver Gabriel 1 von 2

von Oliver Gabriel

erstellt am 10.Jan.2018 | 12:30 Uhr

Wedel | Nein. Das weiße Quadrat mit schwarzen Klötzchen-Ornamenten, das den Umschlag des neuen Programmhefts der Volkshochschule (VHS) Wedel ziert, ist keinem Malereikursus „Moderne Kunst“ entsprungen. Vielmehr ist es Zeugnis davon, dass in der ABC-Straße 3 Weiterbildung am Puls der Zeit passiert. Der sogenannte QR-Code, der per Handy gescannt direkt auf die Internet-Seite der VHS führt, spielt in diesem Jahr in verschiedenen Bereichen der Angebotspalette eine wichtige Rolle, etwa im Sektor Sprachen und Verständigung. Erstmals werden Fremdsprachenkurse durch digitale Zusatzangebote ergänzt. Digitalisierung – sie bildet einen Schwerpunkt im neue Halbjahr.

Etwa mit Grund- und Aufbaukursen für iPhone, iPad und Mac-Book. Sie sind ebenso neu im Programm wie Kurse zur PC- und Datensicherheit oder zu PC-Arbeitstechniken für den Büroalltag. Gelernt wird in Kleingruppen, „die selbst bestimmen, wo es langgeht“, so Bereichsleiter Arno Schöppe. Auch zwei Bildungsurlaube (siehe Kasten) sowie eine Kooperation der VHS mit Wedeler Schulen drehen sich um IT-Kompetenz.

Einen ungebrochen großen Anteil an den rund 370 Seminaren und Veranstaltungen haben Integrationskurse mit allem 60 Angeboten sowie Kurse im Bereich Gesundheit. Mit zwei zusätzlichen Yoga-Kursen mit der neuen Dozentin Hana Jarouskova etwa möchte die VHS der großen Nachfrage gerecht werden, sagt Programmbereichsleiterin Marlen Weber. Ebenfalls ausgeweitet wird das Aqua-Angebot um einen Aqua-Jogging-Kursus ab 20 Uhr für Berufstätige. Ebenfalls neu sind die Kurse „Sport hält jung 60+“, „Linedance für Anfänger, „Fit ins Frühjahr – aktiv in die neue Saison“ und „Intervall-Fasten“. Im ebenso schon immer starken Sektor Sprachen taucht erstmals Farsi auf. Zudem finden sich zwei aufeinander aufbauende Anfangs-Intensivkurse Französisch im Angebot.

Beratung in den Arcaden am 12. und 13. Januar

Neben drei durch Dozenten begleitete Webinare präsentiert die VHS Insgesamt fünf Vorträge von Bettina Mittelacher, Thomas Frankenfeld und Klaus-Georg Poehls. Zudem gibt es Ausstellungen: „Krieg im Äther – Zum Medialen Klassenkampf beider deutscher Staaten“, „Jonas Albrecht – Fotos „Von Leben und Tod“ sowie „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“. Eine ganze Themenwoche widmet die Volkshochschule Lateinamerika vom 30. Mai bis 2. Juni mit Musik, Vorträgen, Bildern, Tanz und Gaumenfreuden.

Das Programm geht dieser Tage in einer Auflage von 10 000 Exemplaren in die Verteilung. Es ist erhältlich in vielen öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und Praxen in Wedel, Holm und Rissen. Zudem sind VHS-Bereichsleiter am Freitag und Sonabend, 12. und 13. Januar, jeweils von 10 bis 13 Uhr mit den Heften in den Welau Arcaden und bieten individuelle Beratungen an.

Mit einer Steigerung um ein Drittel reagiert die Volkshochschule Wedel auf die verstärkte Nachfrage nach Bildungsurlaub. Folgende Angebote sind im ersten Halbjahr 2018 buchbar: Ausbildung der Ausbilder, 16. bis 27. April; Autodesk Inventor, Einstieg in die 3D-Konstruktion, 4. bis 8. Juni; Office 2013: Kompakter Einstige in Word, Excel, Outlook und Powerpoint, 18. bis 21. Juni; Gut bei Stimme sein – Stimmbildung und Stimmpflege, 23. bis 25. April; Stessmanagement und MBSR-basiertes Mentaltraining, 26. bis 27. April; Basic English for your Job A2, 18. bis 21. Juni; English B1 plus Refresher, 4. bis 8. Juni; Schwedisch Anfangskursus A1.1, 23. bis 27. April; Schwedisch A1.2, 28. Mai bis 2. Juni; Arabisch Anfangskurs A1.1, 5. bis 9. März; Arabisch Anfangskurs A1.2, 2. bis 6. Juli; Fortbildung zum Fachwirt Büro- und Projektorganisation, Info-Abend 30. Januar; Fortbildung zum Fachwirt Gesundheits- und Sozialwesen, Info-Abend 29. Januar.