VHS: Vorspeisen gibt es später

Falsches Datum in der Ankündigung der genüsslichen Weltreise in der Volkshochschule Wedel: Nicht heute, sondern erst am Montag, 14. August, heißt es „Vorspeisen rund um den Globus“. Zwischen 9 und 13.35 Uhr zeigt Dozentin Anke Hennig in der ABC-Straße 3 unterschiedliche Varianten und Möglichkeiten der Kombination. Kosten: 30 Euro plus 15 Euro Zutaten-Umlage, die vor Ort eingesammelt wird. Anmeldung und weitere Infos in der VHS, Telefon (0 41 03) 9 15 40, und im Internet. >

www.vhs-wedel.de

von Oliver Gabriel

erstellt am 13.Jun.2017 | 14:36 Uhr