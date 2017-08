Funktionaler Analphabetismus : VHS startet Schreiblern-Offensive

Wedel | „Die Gruppe hat keine große Lobby“, stellt Silke Wienecke von der Volkshochschule (VHS) Wedel nüchtern fest. Die Mitarbeiterin, in der Einrichtung für Fremdsprachen, Kultur und Grundbildung verantwortlich, meint diejenigen, die kaum oder gar nicht Lesen und Schreiben können: die funktionalen Analphabeten. Die fallen in einem Land, in dem jeder, so der Anspruch, die Schule mit einem Abschluss verlassen sollte, unter den Tisch. Das will die Wedeler VHS ändern. Sie will sich dem Problem und der Klientel verstärkt annehmen und hat sich dafür für das Projekt Alphakommunal-Transfer beworben.

Ziel des Alphabetisierungs-Projekts ist es, gemeinsam Strategien zu entwickeln, die einerseits eingefleischte Analphabeten ans Schreiben und Lesen heranführen. Andererseits die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. „Es kommt auf Multiplikatoren an“, erklärt Wienecke. Woran erkennt man funktionale Analphabeten? Wie spreche ich sie an? Und wie bekommt man sie in extra für sie bestimmte Kurse? Das sind Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind, denn alles Schriftliche erreicht die Ziel gruppe ja nicht.

Gemeinsam mit vier weiteren Städten ist Wedel für Schleswig-Holstein Modell-Kommune geworden. Das bedeutet, dass die hiesige VHS vom Projektträger, dem Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, das die Initiative finanziell unterstützt, Geld und Know-how für Öffentlichkeitsarbeit und zusätzliche Kursangebote bekommt. „Wir bieten seit jahrzehnten Alphabetisierungskurse an“, erläutert Wienecke, „allerdings nur auf kleiner Flamme, jetzt können wir das Angebot vergrößern und auch andere Unterrichtsformate ausprobieren.“ Im Programm sind zwei zusätzliche computergestützte Lerneinheiten, die in geringer Gruppenstärke besonders auf individuelle Bedürfnisse eingehen können. „Wer sich jetzt anmeldet, hat gewissermaßen den Jackpot gezogen“, sagt Wienecke und lacht. Denn der Unterricht kann intensiver und differenzierter gestaltet werden. Beginn ist im September.

Bisher lief viel über Mundpropaganda, erzählt die pädagogische Mitarbeiterin. Um in der Werbung noch breiter zu werden, sollen zum einen Schlüsselpersonen als Vermittler gewonnen, zum anderen städtische Mitarbeiter mit Bürgerkontakt geschult werden. Es gibt Menschen, die scheuen sich, ein Formular auszufüllen. Die finden die vielfältigsten Ausreden, um nichts Schriftliches verfassen zu müssen, erklärt sie.

Nicht Lesen und Schreiben zu können strenge ungeheuer an und mache erfinderisch, berichtet Wienecke. Sie hat Zahlen vorliegen, die belegen, dass das Problem groß ist. Eine Studie der Uni Hamburg von 2011 hat ermittelt, dass 14,5 Prozent der erwachsenen deutschsprachigen Bevölkerung nach dem Schulbesuch über unzureichende Lese- und Schreibkenntnisse verfügen. Auf Wedel hochgerechnet seien das 3014 Personen, die zwar Buchstaben und Wörter lesen, aber keine Texte erfassen können. Weil nicht wenige von ihnen dennoch im Arbeitsleben stehen, will die VHS zusätzlich in Firmen und Betriebe gehen, um dort arbeitsplatzorientiertes und maßgeschneidertes Lese- und Schreibtraining anzubieten.

von Inge Jacobshagen

erstellt am 16.Aug.2017 | 16:00 Uhr