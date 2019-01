VHS nimmt Europa in den Fokus

Im Frühjahrsprogramm setzt die Einrichtung ihren Schwerpunkt auf politische Bildung / Reiches Angebot auch in den anderen Bereichen

von Inge Jacobshagen

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die politische Bildung hat in den Volkshochschulen (VHS) eine zentrale Bedeutung. „Wir sehen das als Auftrag“, sagt Cornelia Mayer-Schwab, Leiterin der Wedeler Einrichtung, selbstbewusst. Deswegen hat das Team bei der Zusammenstellung des Frühjahrsprogramms diesmal den speziellen Fokus auf ein zentrales politisches Thema gelegt: auf Europa.

Anlass ist die Wahl zum Europaparlament am 26. Mai. Sie wird durch zahlreiche Vorträge und Kurse umfassend begleitet. Es gelte, das Bewusstsein zu schärfen, so die Stoßrichtung der Wedeler Angebote. Das Wahlrecht auch im Vergleich zu anderen Ländern steht ebenso auf der Agenda wie die Frage danach, wie die Zukunft der Gemeinschaft wohl aussehen mag. „Wir dürfen die Errungenschaften nicht als selbstverständlich nehmen“, betont Mayer-Schwab.

Kompakt bekommen Teilnehmer das Thema Europa dann noch einmal kurz vor der Wahl in einer extra Themenwoche vom 6. bis 13. Mai serviert. „Europa: Das erfolgreichste Friedensprojekt der Geschichte“ hat Thomas Frankenfeld seinen Eingangsvortrag überschrieben. Das Frauenwahlrecht in Europa wird in einem Webinar behandelt. Die Initiative Kino in Wedel (Kiwi) steuert den Film „Vereinte Staaten von Europa“ bei. Aber auch gesellschaftliche, historische und musikalische Themen werden behandelt. Musikwissenschaftlerin Anke Schmitt geht beispielsweise der Frage nach, wie Beethovens „Ode an die Freude“ zur Europahymne werden konnte und welche Bearbeitungen von Jazz bis Flashmob es gibt. Sogar die Kalligrafie wird unter dem spezifischen Europablickwinkel behandelt: „Europäische Schriftkunst malerisch-zeichnerisch interpretiert“, heißt das Seminar mit praktischen Übungen.

Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen – die Nationalversammlung. Auch das ein Themenschwerpunkt im Frühjahrsprogramm der Wedeler VHS. Vier Online-Vorträge beleuchten die politischen Umwälzungen, die dazu führten und die das Frauenwahlrecht dann wiederum auslöste. Die digitalen Vorträge sind gebührenfrei, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich. Neues Terrain betritt die Einrichtung in ihrer Smart-Democracy-Reihe mit dem Angebot zweier Live-Online-Vorträge. Die Themen „Plastik im Meer“ und „Kohleausstieg statt Klimakrise“ laden zur Diskussion ein. Durch einen Chat besteht für Teilnehmer die Möglichkeit, sich einzumischen. Interessierte müssen nicht mehr in die Einrichtung kommen, sondern melden sich von zu Hause für einen Zugang zur Online-Plattform an. „Ausprobieren“, rät Arno Schöppe eindringlich.

„Beim Thema Gesundheit setzen wir auf Altbewährtes“, erläutert Mitarbeiterin Marlen Weber. „Line Dance“ geht weiter, aber auch Bauchtanz, Latin Dance und Tango stehen auf dem Programm. Zudem gibt es Hilfen zu Stressbewältigung sowie zahlreiche Entspannungskurse. Mit Angeboten zu Naturkosmetik würden sie auf Wünsche aus dem Teilnehmerkreis reagieren, erklärt Weber. Mit ihren Angeboten für Wassergymnastik ist die VHS im Therapiebecken in der Kursana-Residenz untergekommen.

Vom A 1-Zertifikat – notwendig für den Ehegattennachzug – bis zum B 2-Level – welches für die Berufsaufnahme empfohlen wird – reicht die Spannbreite an Deutsch-Lern-Angeboten. Die VHS Wedel hat ihre Kompetenz als offiziell zugelassenes Prüfungszentrum für Deutsch ausgeweitet. Aber auch in vielen anderen Fremdsprachen können Teilnehmer sich schulen lassen. Das EDV-Angebot reicht von Einsteiger- bis hin zu speziellen Anwenderkursen.

Der Literatursalon für Plattsnacker beschäftigt sich mit den Romanen von Dörte Hansen. Rechtzeitig vor Ostern wird die Matthäus-Passion musikwissenschaftlich beleuchtet. Aber auch Mal- und Zeichenkurse sowie Exkursionen sind unter dem Stichwort „Kultur“ zu finden. Zudem will die VHS Wedel ihr Foyer im ersten Stock jetzt durchgängig als Galerie nutzen. „We work“, „Weltethos – Weltreligionen – Weltfrieden“, „Mit den Augen eines Geflüchteten“ und „Hieroglyphen“ sind die ersten vier Ausstellungen überschrieben.