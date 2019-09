VHS-Malkurs für Anfänger

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

07. September 2019, 16:00 Uhr

wedel | Die Volkshochschule (VHS) Wedel bietet ab Montag, 16. September, einen neuen Malkursus an. An sechs Terminen jeweils von 10 bis 12.15 Uhr können sich Anfänger, die Spaß am Malen haben, aber nicht wissen, wie sie es anfangen sollen, Farben mischen und mit ihnen experimentieren. Die Teilnehmer werden in einer kleinen Gruppe von maximal zehn Personen angeleitet. Dozentin wird Anja Eßelborn (Foto) sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 69,80 Euro. Die Kurse finden an der VHS Wedel, ABC-Straße 3, statt. Anmeldungen online oder per Mail an info@vhs.wedel.de. Weitere Infos gibt es telefonisch unter (04 10 3) 91 54 10. >

