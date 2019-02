Vertauschte Koffer und Verwirrung

Theaterwerkstatt präsentiert neue Inszenierung

von shz.de

18. Februar 2019, 16:00 Uhr

Die Fans der Theaterwerkstatt Holm fiebern der Premiere des neuen Stücks „Ein Herz im Gepäck“ offenbar ebenso entgegen, wie das Ensemble selbst: Sie ist bereits ausverkauft. Bevor am Sonnabend, 23. Februar, der Vorhang im Dörpshus sich das erste Mal öffnet, stehen aber noch weitere Proben an. Denn Regisseur Berthold Zacharias und seine Crew wollen es auch diesmal wieder ganz perfekt machen. Seit der Gründung der Theaterwerkstatt im Kulturverein vor 35 Jahren ist Zacharias immer wieder an vorderster Front tätig. Diesmal steht ihm ein Teenager zur Seite: Jule Haan (17) ist nicht nur Souffleuse, sondern auch mit der Regieassistenz beauftragt.

Was ist das eigentlich für ein Stück? Zacharias denkt über die Frage nach, stellt sie dann – ganz ehemaliger Schulleiter – in die Runde und freut sich über die Antwort seiner Schauspielkollegen: eine sachlich-romantische Liebeskomödie. Die stammt vom US-amerikanischen Schriftsteller, Dramatiker und Fernsehautor Sam Bobrick. Die Handlung: Durch die Verwechslung zweier Gepäckstücke treffen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die schöne Phyllis (Anke Müns), selbstbewußt und diszipliniert, die aus Angst vorm Scheitern mehrere Beziehungen beendet hat, und der frisch geschiedene und wie ein Hund leidende Bradley (Florian Isachsen). Kann ein verstandgesteuertes Experiment den beiden neue Perspektiven aufzeigen? Phyllis’ durchgeknallte Freundin Mitzi (Janine Haan) und der frustrierte Paartherapeut Jonathan (Gottfried Stockmeyer) machen das Ganze auch nicht einfacher.

Spaß ist bei den Aufführungen garantiert, das wird bereits beim Probenbesuch klar. Altmeister Zacharias gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er an die vergangenen Monate denkt. „Die Schauspieler sind so erfüllt von Ideen“, lobt er. „Das ist richtig harte Arbeit, wir schenken uns nichts!“

Aufführungen im Dörpshus, Im Sande 1 b, gibt es sonntagnachmittags um 16 Uhr am 24. Februar und 17. März, sowie freitags am 1., 8. und 22. März, sowie sonnabends 2., 9., 16. und 23. März jeweils um 20 Uhr.