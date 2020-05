Polizei sucht Zeugen : Versuchter Einbruch in Wedeler Fahrradgeschäft

Zwei dunkel gekleidete Tatverdächtige sollen Sonntagabend Richtung Pinneberger Straße geflohen sein.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

11. Mai 2020, 14:45 Uhr

Wedel | Nach einem versuchten Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Wedeler Rolandstraße in der Nacht zu Montag, 11. Mai, sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizeipressestelle bemerkte eine Streifenwagenbesatzung der Diensthundestaffel Sonntagabend, 10. Mai, um 23.09 Uhr das Blinken einer Alarmanlage an der Außenseite des Geschäfts.

Bei einer Überprüfung entdeckten die Beamten frische mutmaßliche Einbruchspuren. Dabei habe ein Passant den Polizisten zugerufen, dass kurz zuvor zwei dunkel gekleidete Personen Richtung Pinneberger Straße geflüchtet seien. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen bliebt laut Polizei erfolglos.

Täter durch Alarmanlage gestört

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter durch die Alarmanlage gestört wurden und daraufhin den Einbruch abbrachen. Den Sachschaden beziffern die Ermittler mit etwa 300 Euro. Sie hoffen nun auf Hinweise von möglichen Zeugen. Insbesondere der Passant wird gebeten, sich unter Telefon (04101) 2020 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

