Haushaltsberatungen : Verkehr: SPD will Weichen in Wedel stellen

Wedel | Die Wedeler Sozialdemokraten wollen die Haushaltsberatungen nutzen, um Weichen zu stellen in Sachen Verkehrspolitik für Wedel. Gleich drei Anträge, die mittelbar und unmittelbar mit dem nächsten Etatansatz zu tun haben, legen die Sozialdemokraten dafür vor. Im Fokus: Nordumfahrung, Bahnhofstraße und ein Gesamtverkehrskonzept.

Stichwort Umfahrung: 1,1 Millionen Euro stehen für die Fortführung der Planung im Haushaltsentwurf für 2018. Sinnlos, weil verfrüht, so der Standpunkt der SPD. Angesichts der Unterfinanzierung des Bundesverkehrswegeplans und der Tatsache, dass Wedels B 431-Verlegung lediglich in dritthöchster Kategorie rangiert, konstatieren die Sozialdemokraten: „Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt bis 2030 die Mittel zugeteilt bekommt, geht gegen Null.“

Grundsätzlich sehe die SPD die Planung als sinnvoll an, heißt es mittlerweile von der Partei, die sich jahrelang gegen die Nordumfahrung gestellt hat. Nicht sinnvoll sei es dagegen, jetzt Geld auszugeben eben für jene Planung, die innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht realisiert werde und also ohnehin später wieder überarbeitet werden müsse. Dies solle vielmehr um 2025 herum erfolgen, „um dann mit fertigen Unterlagen in den nächsten Bundesverkehrswegeplan mit höherer Priorität aufgenommen zu werden“, so die Position der SPD.

Zudem verfüge Wedel nicht über alle benötigten Flächen und könne nicht die kalkulierten 15 Millionen Euro für eine Realisierung aufbringen. Und: „Die Nordumfahrung darf nur gebaut werden, wenn es eine Bahnunterführung gibt.“ Eben dies Thema müsse Wedel vorher angehen. Letztlich wolle man auch abwarten, was der Wedel-Nord-Investor Semmelhaack anbiete, der die Nordtangente auf der Umfahrungstrasse als Erschließung benötige.

Bauausschuss votiert für Splittung

Wie shz.de berichtet hat, hat der Bauausschuss mit knapper Mehrheit für eine Splittung der 1,1 Millionen Euro Planungsmittel auf 2018 und 2019 votiert. SPD, Grüne und WSI stimmten gegen die Bereitstellung von Geldern. Im entscheidenden Rat würde dies – anders als im Fachausschuss – dagegen für eine Mehrheit reichen.

Wedel Nord ist für die SPD auch Ansatzpunkt für den zweiten Antrag – ein altbekannter: Die Sozialdemokraten erneuern ihre Forderung nach einem Gesamtverkehrskonzept. Dies sei unabdingbare Voraussetzung für das neue Wohngebiet im Norden der Altstadt. Seit Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans im Jahr 2001 und des Radverkehrskonzepts 2008 habe Wedel zahlreiche Entwicklungen erfahren, und die Verkehrsdichte habe zugenommen. Vor allem die Großprojekte Businesspark und Wedel Nord erforderten dringend eine Überarbeitung alter Pläne, sagt die SPD. Dabei müssten neben Kraftfahrzeugverkehr auch Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV berücksichtigt werden.

All diese Gruppen sollen möglichst gleichberechtigt die Bahnhofstraße nutzen können, steht in den Plänen für eine Umgestaltung des knappen Kilometers zwischen Rathaus und Doppeleiche. Pläne, die 2012 aus Mangel an Realisierungsmitteln in der Schublade verschwanden. Die SPD möchte dagegen 2018 die Vorplanung angeschoben sehen, um in den kommenden Jahren schrittweise zur Umsetzung des Konzepts zu kommen. Ziel sei es, die Einkaufsstraße für Besucher, Kunden und Geschäftswelt attraktiver zu machen. 70 000 Euro kalkuliert die Stadt für diesen Planungsschritt. Geld, das nach neuen Maßgaben der Haushaltsplanung an anderer Stelle gespart werden muss. Die SPD nennt als Kompensation Abschreibung und Kapitaldienst für die 1,1 Millionen Euro aus der Nordumfahrungsplanung.