Verjüngungskur für SPD Holm

Vorsitzender Dietmar Voswinkel wird im Amt bestätigt / Kritik an CDU und Grünen in Sachen Neubaugebiet Hof Ladiges

von shz.de

21. Mai 2019, 16:00 Uhr

Holm | Das Wundenlecken nach der Kommunalwahl im Mai 2018 ist bei den Holmer Sozialdemokraten abgeschlossen. Die neu gegründeten Grünen hatten sie auf den dritten Platz verwiesen, ganze 20,8 Prozent der Stimmen konnte die SPD für sich verbuchen. Bei der Jahreshauptversammlung präsentierten sich die Sozialdemokraten, die mittlerweile im Ortsverein Holm-Hetlingen organisiert sind, im Haus der Gemeinde kraftvoll. Vorsitzender Dietmar Voswinkel bekam ein jüngeres und weiblicheres Team bei den Wahlen an seine Seite.

Doch vor der Neuausrichtung stand das Abschiednehmen. Voswinkels Stellvertreterin Anke Gröne aus Hetlingen trat nach vierjähriger Mitarbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Ihren Job macht nun Carina Engel. Die 37-Jährige lebt erst seit zwei Jahren in Holm, ist aber bereits im Bauausschuss als bürgerliches Mitglied tätig. Ihr Engagement begründete sie mit den Worten: „Ich will Holm nicht nur als Schlafdorf nutzen.“

Auch Orga-Leiter Holger Karst trat nicht mehr an, allerdings aus beruflichen Gründen. Seine Arbeit übernimmt mit Swantje Brünicke nun eine Frau. Adieu sagte zudem Beisitzer Norbert Steenbock, für ihn wurde der 22 Jahre alte Student für Politik und Geschichte Florian Lünzmann gewählt. Er ist Neumitglied und kommt aus Hetlingen. Im Amt bestätigt wurden Schriftführerin Anne Eicke, sowie in Abwesenheit Kassierin Vivien Perkampus (22) und Nadine Voswinkel. Dietmar Voswinkel berichtete aus seiner Tätigkeit als Fraktionschef im Holmer Gemeinderat. Er machte seinem Unmut darüber Luft, dass es in Sachen Neubauprojekt am Holmer Kreisel auf dem ehemaligen Hof Kleinwort nicht voran geht. Es sei extra eine Sondersitzung des Rats einberufen worden, das Thema aber wurde abgesetzt. „Die CDU und die Grünen hatten noch Bedarf zu reden, aber wir sind doch schon fast ein Jahr dabei“, sagte Voswinkel. Die SPD werde keine Abstriche machen bei dem Großprojekt, das den Bau von 28 Wohnungen vorsieht (unsere Zeitung berichtete). Voswinkel: „Wir wollen das durchziehen.“ Er hoffe, dass der Abriss des alten Bauernhauses noch im Herbst erfolgen könne. Die Wohnungsnot in der Region betreffe auch Holmer, meinte der Sozialdemokrat.

Der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thomas Hölck rief dazu auf, am kommenden Sonntag, 26. Mai, zur Europawahl zu gehen. Es sei wichtig, die Europäische Union zu erhalten. „Ich hoffe, dass die Jugend dieses Europa schützt“, sagte der Haseldorfer Sozialdemokrat.